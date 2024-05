Grávida, Vanessa Hudgens exibe barrigão ao lado do marido

Em declaração para o marido nas redes sociais, Vanessa Hudgens exibe barrigão de gravidez avançada e encanta web; confira!

A atriz Vanessa Hudgens está esperando seu primeiro filho com o marido, o jogador de beisebol Cole Tucker. E nesta sexta-feira, 17, a estrela de High School Musical encantou seus seguidores ao exibir seu barrigão da gestação, que já está bem avançada.

Em seu perfil oficial do Instagram, a artista apareceu com um vestido branco justinho, que exaltou o tamanho de seu ventre. Vanessa posou ao lado do atleta em um campo de beisebol, com direito até mesmo de um boné com o time de Cole, o Los Angeles Angels, e se declarou para sua pequena família.

"Pode chamar de fé, pode chamar de anjos, pode chamar como quiser", escreveu a atriz na legenda da publicação. Nos comentários, seus fãs se derreteram pelo clique. "Você parece tão feliz e eu adoro ver isso!!!!", declarou um internauta. "Família de basebol mais linda", disparou outro. "Muito amor e luz no caminho de vocês", disse mais um.

Vanessa Hudgens anunciou sua gravidez ao mundo em março, durante participação no Oscar 2024. A eterna Gabriella Montez contou a novidade ao aparecer no tapete vermelho com um vestido preto, justinho ao corpo, que mostrou sua barriga pela primeira vez ao público.

Quem é o pai do bebê de Vanessa Hudgens?

Após Vanessa Hudgens assumir sua gravidez ao público, muitos fãs ficaram super felizes com a novidade na vida da atriz. No entanto, várias pessoas se questionaram: Quem é o pai do bebê?

A estrela internacional é casada! Para quem não lembra, Hudgens se casou com o jogador de beisebol Cole Tucker no final de 2023 em uma cerimônia discreta em Tulum, no México. Os dois se conheceram em um grupo de meditação online durante a pandemia de Covid-19 e começaram a trocar mensagens.

Eles assumiram o namoro em fevereiro de 2021, quando postaram a primeira foto juntos nas redes sociais. “Estou em um relacionamento incrível e saudável”, disse ela na época para a revista Shape. O noivado aconteceu em fevereiro de 2023.

Depois do casamento, ela contou sobre o seu desejo de adicionar o sobrenome do marido ao seu nome. “Eu, provavelmente, vou fazer isso. Profissionalmente, é óbvio que vai seguir o mesmo, mas sim [quero assumir o sobrenome dele]. Sra. T”, disse ela na época.