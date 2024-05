Nova coleção de estilista carioca abandona passado e prospera com inspiração no Peru

Estilista carioca Patricia Viera se aventura com sagacidade por intervenções que trazem nuances de sensualidade cosmopolita ao seu repertório

Segundo as palavras da própria estilista carioca Patricia Viera (67), é preciso abandonar a coleção anterior para que uma nova possa prosperar. Esse abandono metafórico foi praticado por Viera nas terras do Vale Sagrado, Peru, onde há uma vasta riqueza natural e uma enorme variedade de processos artesanais milenares que inspiraram o surgimento de uma nova coleção. O couro, um dos maiores identificadores do trabalho da estilista, aqui ganhou movimento por meio das franjas aplicadas em jaquetas, mangas, saias e vestidos.

A habitual mistura com as texturas metalizadas nas criações de Viera deu lugar, nesta coleção, às padronagens geométricas construídas com base em resíduos têxteis, que formavam um mosaico de forte referência folclórica, mas com um resultado bastante contemporâneo, especialmente pelas cores aplicadas. Aliás, a cartela solar de vibração contida promoveu ainda mais conexão com a natureza da região, que serviu de inspiração para a designer e a atmosfera folk/western da coleção acerta em cheio nos movimentos estéticos atuais. O couro da estilista é feito não só para ocasiões diversas, mas também para estações diferentes.

Como uma matéria prima geralmente associada a temperaturas frias, a designer trabalha de forma a permitir que o couro também seja possível em estações mais quentes, dada a leveza com que o material é tratado. Além da maleabilidade, tanto das formas ampliadas quanto pelas franjas, Viera se aventura com sagacidade por intervenções como laços e nervuras que trazem nuances de sensualidade cosmopolita ao seu repertório.

