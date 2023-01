Luana Piovani expõe prints de conversa com o ex-marido, Pedro Scooby

Luana Piovani alfineta o ex-marido, Pedro Scooby, ao mostrar prints de conversa deles em aplicativo de mensagens

A atriz Luana Piovani (46) decidiu expor nas redes sociais mais um capítulo de sua discussão com o ex-marido, o surfista Pedro Scooby (34), por causa dos filhos. Nesta semana, ela contou que os dois estão tendo atritos por causa da pensão alimentícia dos três filhos. Então, ela decidiu expor uma conversa deles em um aplicativo de troca de mensagens.

Nos prints, Piovani demonstrou que estava irritada com o ex-marido e o alfinetou em vários pontos da conversa. Em um trecho, ele disse: “Você vai querer conversar comigo ou não?”. E ela respondeu: “É o que estou fazendo agora. Quero saber quando entra o resto do dinheiro que falta da conta das crianças. Quero falar com meus filhos e só”.

Mais cedo, Scooby chegou a dizer no Instagram que não iria tornar público o seu atrito com a ex-mulher para preservar os filhos. “Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado”, declarou.

Confira os prints compartilhados por Luana Piovani

Luana Piovani falou sobre o atrito com Pedro Scooby em novo vídeo

Nas redes sociais, Luana Piovani compartilhou um vídeo com o seu depoimento sobre o que está vivendo em sua vida pessoal. Ela contou sobre o atrito com o ex-marido, Pedro Scooby, em relação à pensão alimentícia dos três filhos e alfinetou o ex.

"A novela 'Irresponsabilidade e incoerência' segue aqui. Resta saber até quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo não pensar. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho e com acesso à informação do jeito que ele tem, é ESCOLHA, não tem outro nome. Banquei o vida irada por muito tempo (até dentista, pense!), banquei nossos gastos com nossos filhos durante todo tempo que fui casada com ele (ah! ele pagava o aluguel da casa), agora tá achando que vou usar esse dinheiro dele comigo?", contou.

"[...] Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam! MEUS FILHOS TEM DIREITO AO MESMO NIVEL DE VIDA QUE SEMPRE TIVERAM. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola, e QUEREM QUE MEUS TRES FILHOS FIQUEM SOZINHOS E COZINHEM SUA PRÓRIA COMIDA ATéEU CHEGAR? OU MEUS PAIS DE QUASE 70 ANOS AGORA SERÃ AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS A MINHA FAMÍLIA ENQUANTO TRABALHO??? Aguardo uma sugestão do vosso departamento de marketing. Sem mais, grata, A Direção", completou.