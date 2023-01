Pedro Scooby rebate acusações de Luana Piovani: ''Meus filhos são minha prioridade''

Após Luana Piovani dizer que Pedro Scooby quer pagar o valor que acha justo de pensão, surfista responde a ex nas redes sociais

O surfista Pedro Scooby (34) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 02, para responder às acusações de sua ex-mulher, Luana Piovani(46).

Após a atriz desabafar na web expondo que Scooby quer alterar o valor da pensão que paga para os três filhos, Dom (10) e os gêmeos Liz e Bem, de 7 anos, o ex-BBB fez questão de se manifestar nos stories de seu Instagram, dizendo que os herdeiros são sua prioridade.

"Claro que amanhã, que é o dia que o Pedro tem que depositar 50% das custas dos nossos filhos, ele esperou agora para dizer que vai pagar o que ele acha justo. Olha que ótimo. Ele tira da pensão alimentícia o valor do aluguel, ou seja, ele veio para Portugal comigo, escolheu esta casa comigo, moro aqui com meus três filhos, mas ele acha que quem ter que arcar com o aluguel sou eu", começou falando Luana.

Com a filha recém-nascida, a pequena Aurora no hospital, se recuperando de duas cirurgias, Scooby disse: "Meus filhos são minha prioridade e eles sempre estarão acima de tudo. Não sou a favor desse bate-boca na internet e seguirei preservando a privacidade deles. Obrigado", escreveu o marido de Cintia Dicker (36).

Em meio à polêmica com Piovani, Cintia pediu por respeito nas redes sociais e orações para a filha. "Vamos começar o ano com: RESPEITO! Ninguém sabe o que o outro está sentindo! Rezem, fiquem com Deus e amor no coração", disse a modelo.

Confira a resposta de Pedro Scooby para Luana Piovani:

Pedro Scooby compartilha boas notícias sobre a filha internada

O surfista Pedro Scooby contou sobre a evolução do quadro da filha Aurora, internada na UTI desde o nascimento. Ele e Cintia Dicker estão esperançosos pela melhora da filha.

Na segunda-feira, 02, ele contou que a filha deu mais um passo rumo a uma boa saúde: “Cheguei em casa da maternidade, mais notícia boa hoje. A Aurora tomou o primeiro leite! Notícia mais que incrível”.

O ex-BBB contou que agora a mamãe deve amamentar a pequena. “Agora o leitinho da mamãe Cintia já está produzindo para ser entregue para a nossa pequena Aurora. Graças a deus a mamãe está cheia de leite e a gente está muito feliz. Daqui a pouco a mamãe volta para a maternidade”, disse.

