Cintia Dicker fala da filha Aurora e pede respeito: ''Na esperança de que tudo vai dar certo''

Após receber alta do hospital, a modelo Cintia Dicker (36) usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 02, para falar da filha recém-nascida.

A pequena Aurora, que nasceu no último dia 27 de dezembro, está internada no hospital para se recuperar de duas cirurgias que precisou passar após seu nascimento.

Nos stories do Instagram, a mãe de primeira viagem publicou um registro em que aparece ao lado do marido, Pedro Scooby (34), da mãe, e de Liz, de 7 anos, herdeira do surfista do relacionamento com a atriz Luana Piovani (46).

"O meu porto seguro bem aí! Na nossa casa ontem (porque infelizmente a UTI fecha à noite), com a nossa família, com as nossas escolhas, nossas dores (e DÓI MUITO), na esperança de que tudo vai dar certo e de alguma maneira achar forças porque nossa filha precisa da gente bem. Pedimos juntos a Deus para iniciar o ano com notícias boas e ele atendeu nosso pedido", começou escrevendo.

Em meio a polêmica com Piovani, Cintia Dicker também pediu por respeito e orações para a herdeira. "Vamos começar o ano com: RESPEITO! Ninguém sabe o que o outro está sentindo! Rezem, fiquem com Deus e amor no coração", disse ainda.

Cintia e Scooby não revelaram o motivo dos procedimentos de Aurora. Os dois passaram a virada do ano em casa após a alta da modelo. "Agradecer mais um vez minha família e amigos que tornou nossa noite mais leve. Ontem a gente teve que ir para casa, porque ela ganhou alta e não podia dormir no hospital. E chegamos em casa e tinha uma festa surpresa de réveillon pra gente. As crianças já tudo lá embaixo se divertindo. Foi bom, conseguimos estourar o champanhe à meia-noite", contou o ex-BBB.

Pedro Scooby deixa de seguir a ex-mulher, Luana Piovani, após polêmica

O surfista Pedro Scooby e a esposa, Cintia Dicker, decidiram parar de seguir Luana Piovani no Instagram. A decisão deles foi percebida pelos fãs mais atentos no último dia 30.

A atitude deles aconteceu após uma nova polêmica na família. Isso porque Piovani criticou quando Scooby deu celulares de presente para os três filhos e não passou as senhas para ela. A atriz foi até as redes sociais para desabafar. Enquanto ele estava no hospital para acompanhar o nascimento da filha caçula, o surfista respondeu que ele mesmo está acompanhando o acesso dos filhos aos telefones.

