Pedro Scooby deixa de seguir a ex-mulher, Luana Piovani, após polêmica

Pedro Scooby e Luana Piovani voltaram a ser o foco de uma polêmica nas redes sociais e ele e a atual esposa, Cintia Dicker, não estão mais seguindo a atriz no Instagram

O surfista Pedro Scooby e a esposa, Cintia Dicker, decidiram parar de seguir Luana Piovani no Instagram. A decisão deles foi percebida pelos fãs mais atentos nesta sexta-feira, 30, quando perceberam que o casal não está mais seguindo a ex-mulher dele na rede social.

A atitude deles aconteceu após uma nova polêmica na família. Isso porque Piovani criticou quando Scooby deu celulares de presente para os três filhos e não passou as senhas para a ex-mulher. Ela foi até as redes sociais para desabafar. Enquanto ele estava no hospital para acompanhar o nascimento da filha caçula, o surfista respondeu que ele mesmo está acompanhando o acesso dos filhos aos telefones.

Cintia Dicker fala sobre a recuperação da filha recém-nascida

Nas redes sociais, Cintia Dicker contou que a filha recém-nascida, Aurora, está evoluindo bem após passar por duas cirurgia logo após o seu nascimento. A bebê veio ao mundo há poucos dias e está internada para ficar em observação.

Em stories, a modelo disse que a bebê é uma "guerreira" e que ela está "melhorando a cada minuto". "Palavras jamais serão suficientes para agradecer tanto amor que estamos recebendo", complementou.

O casal não forneceu detalhes do que aconteceu com a pequena para que ela precisasse passar pelas cirurgias.