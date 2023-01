Pedro Scooby compartilha boas notícias sobre a filha internada na UTI

Surfista Pedro Scooby contou novidade sobre a filha Aurora, fruto do relacionamento com Cintia Dicker

O surfista Pedro Scooby usou seu perfil nas redes sociais para contar sobre a evolução do quadro da filha Aurora, internada na UTI desde o nascimento. Ele e Cintia Dicker estão esperançosos pela melhora da filha.

Nesta segunda-feira, 2, ele contou que a filha deu mais um passo rumo a uma boa saúde: “Cheguei em casa da maternidade, mais notícia boa hoje. A Aurora tomou o primeiro leite! Notícia mais que incrível”.

O ex-BBB contou que agora a mamãe deve amamentar a pequena. “Agora o leitinho da mamãe Cintia já está produzindo para ser entregue para a nossa pequena Aurora. Graças a deus a mamãe está cheia de leite e a gente está muito feliz. Daqui a pouco a mamãe volta para a maternidade”, disse.

Ele não voltará ao hospital ainda nesta segunda, pois disse que irá dedicar as horas aos filhos Bem, Dom e Liz, que devem voltar para Portugal, onde Luana Piovani mora.

“Eu vou ficar em casa. Vou tirar a tarde com as crianças, ficar a noite com elas também. Amanhã elas voltam para Portugal. Só notícia boa. Esse 2023 não poderia começar melhor! Só alegria e novamente agradecer a oração de todos. A aurora segue na maternidade, mas se deus quiser jajá ela vem para casa”, finalizou.

Confira os stories de Pedro Scooby: