Viih Tube e Eliezer curtem hotel em Porto de Galinhas; veja valor da diária

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer viajaram para Porto de Galinhas, Pernambuco, nesta sexta-feira, 17. Veja detalhes do local

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer viajaram para Porto de Galinhas, Pernambuco, nesta sexta-feira,17, para curtir uma "mini férias em família" em um hotel à beira-mar, acompanhados pela mãe da influenciadora, Viviane Tube. Nos stories do Instagram, a ex-BBB compartilhou momentos do local e mostrou a pequena Lua, de um ano, aproveitando um banho de piscina ao lado do pai.

As diárias no bangalô utilizado pelo casal tem um custo médio de R$ 1,6 mil e oferece duas camas, uma delas de tamanho queen, wi-fi, estacionamento e café da manhã. Além de uma vista deslumbrante para o mar. O local acomoda até quatro pessoas. Caso optem por adicionar almoço e jantar, o valor sobe para R$ 2,1 mil. As informações são do portal Marie Claire e do site oficial do hotel.

"Começou nossa miniférias! Cadê a Lua? Lua? Princesa! Tá fazendo comidinha para o papai. A vovó também está", afirmou a influencer no Instagram. Viih Tube ainda contou que escolheu o hotel porque se hospeda no local desde os 16 anos de idade.

Mansão milionária

Em recente entrevista ao podcast No Lucro, da CNN Brasil, conduzido pelo jornalista Phelipe Siani, Eliezer falou sobre sua vida financeira. Durante o papo, o influenciador digital contou quanto custou a mansão que comprou com a esposa Viih Tube.

"Todo mundo diz que eu não seria ninguém sem a Viih... E não seria mesmo. Tenho muito orgulho de ser marido dela", disse o ex-BBB que garantiu que as contas da casa são divididas. "A casa custou R$ 8 milhões, foi R$ 4 milhões para cada um", revelou.

O ex-BBB contou ainda que saiu do programa com uma dívida de R$ 300 mil. "Eu tinha uma equipe de 10 pessoas e prometi 30 mil pra cada uma dessas pessoas... Tudo que eu ganhava eu dava para eles", recordou.