Primeira aparição pública de Maya Massafera não será no Brasil, diz colunista

Segundo colunista, após transição, Maya Massafera aparecerá publicamente pela primeira vez em evento internacional; saiba qual

Desde o retorno de Maya Massafera às redes sociais, muitos internautas estão na expectativa de quando será sua primeira aparição pública. E após meses esperando por esse momento, ele está mais perto do que nunca! Ainda nesta sexta-feira, 17, os fãs poderão conferir registros de Maya no primeiro evento após a transição de gênero.

Segundo apuração do Portal LeoDias, isso não acontecerá em terras brasileiras. Na última quinta-feira, 16, a influenciadora usou as redes sociais para pedir ajuda dos seguidores na decisão de parte do look que usará em um evento.

"Vou em uma festa amanhã e vou usar este vestido”, disse ela nos Stories do Instagram.

E não será qualquer evento! Ainda de acordo com o veículo, ela estará no festival de Cannes, na França. Levada pela organização da própria festa, Massafera já está no país europeu para participar deste marco internacional.

Por que Maya Massafera ainda não deu entrevistas?

A influenciadora Maya Massafera surpreendeu os seguidores na manhã de sábado, 11, ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. De volta às redes sociais após passar por cirurgias e mudança no visual, ela mostrou que voltou com tudo, porém ainda não deu nenhuma declaração para a imprensa.

De acordo com o Portal LeoDias, Maya foi proibida de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. A determinação veio das plataformas de streaming que estão negociando com a influenciadora. Todo o processo de transição de gênero foi gravado em vídeo e o material está sendo negociado com três plataformas de streamings.

A negociação está acirrada, principalmente depois da última semana, com sua volta à internet. E a principal exigência de todos os diretores das plataformas é o silêncio absoluto. As negociações estão avançadas e muito em breve o Brasil verá detalhes sobre a transição da influenciadora.