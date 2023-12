Neymar Jr explode o fofurômetro ao registrar momento com a filha, Mavie

Ela está crescendo! Neymar Jr encanta ao dividir novo clique de momento fofo com a filha, Mavie, fruto da antiga relação com Bruna Biancardi

Desde a chegada da pequena Mavie ao mundo, Neymar Jr faz questão de demonstrar seu lado pai babão nas redes sociais! Nesta sexta-feira, 15, o jogador de futebol encantou seus seguidores ao registrar um momento fofo com sua filha, que é fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Neymar compartilhou uma foto encantadora onde a bebê, com apenas dois meses de vida, esbanja fofura. Deitada no sofá sobre uma almofadinha entre vários brinquedos, como em um tapetinho de atividades, o atleta mostrou o desenvolvimento da pequena, que já demonstra atenção ao seu redor.

Neymar Jr divide momento fofo com a filha caçula - Reprodução/Instagram

O craque da Seleção Brasileira e do clube saudita Al-Hilal dispensou legendas e deixou apenas alguns emojis apaixonados no registro da pequena. Vale mencionar que ele está curtindo um período ao lado da recém-nascida no Brasil durante a recuperação de uma cirurgia após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

O jogador deve passar os próximos seis meses em recuperação. No entanto, Neymar ainda não revelou se planeja levar a pequena de volta para Riad, cidade onde seu clube está sediado na Arábia Saudita. Durante a gestação, Bruna Biancardi passou um tempo no deserto ao lado do craque, mas ela anunciou recentemente o término de sua relação com o jogador de futebol após mais uma suposta traição.

No comunicado divulgado pela influenciadora em suas redes sociais, ela não revelou detalhes sobre o motivo do término ou sobre a divisão da guarda da pequena. Bruna esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da filha, que chegou ao mundo no dia 6 de outubro deste ano em um hospital em São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi impressiona ao mostrar a cor dos olhos de Mavie:

Na última quarta-feira, 12, foi a vez de Bruna Biancardi provar que é uma mãe coruja. A influenciadora digital encantou seus seguidores ao compartilhar uma nova foto da filha em suas redes sociais. Mas um detalhe acabou roubando a cena: a cor dos olhos da pequena. No registro, foi possível notar que a menina puxou algumas características do pai.

Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. A boa iluminação evidenciou os olhos azuis acinzentados da pequena e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe; confira o registro fofíssimo de pertinho.