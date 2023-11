Quantas vezes Neymar foi acusado de trair Bruna Biancardi? Números impressionam

Quantas vezes Neymar foi acusado de trair Bruna Biancardi? Influenciadora anunciou nesta terça-feira, 28, que relacionamento entre os dois chegou ao fim

Nos últimos meses, o craque Neymar Jr foi acusado de trair a então namorada em várias ocasiões. Após o anúncio do fim do namoro com Bruna Biancardi publicado pela influenciadora nesta terça-feira, 28, seguidores ficariam curiosos para relembrar a sequência de acusações que se tornaram públicas.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela dando um basta nos rumores.

Primeira acusação foi em 2022

Neymar e Bruna Biancardi assumiram publicamente o namoro em abril de 2022. Menos de dois meses após o romance vir a público, o craque foi acusado de trair a namorada com uma influencer em uma festa organizada por Vinícius Jr. Os dois superaram os boatos e o jogador chegou a publicar um vídeo dançando, mostrando que estava tudo bem entre eles.

Craque foi acusado de trair em "festa junina"

Em junho de 2022, uma festa junina realizada na casa do craque também gerou boatos. Na época, uma internauta revelou a traição. “Chocada que o Neymar traiu a Bruna Biancardi no arraiá que ele fez, tava a família toda dela, ela esperou ela dormir para pegar outra, ele não muda nunca! Só gosta dele, da família e dos parças, mulher ele só faz usar", comentou uma seguidora.

Também na época, Rafaella Santos, decidiu se pronunciar: "Pelo amor de Deus, posta algo que seja verdade! Vocês não sabem de nada!". Biancardi também respondeu e negou a traição: "Para de falar besteira menina, prova o que você está falando então".

Terceira vez virou escândalo

A mais polêmica das supostas traições aconteceu quando a modelo e influenciadora Fernanda Campos revelou que teve um encontro íntimo com o craque durante o namoro de Neymar com Bruna Biancardi. Com provas de conversas e vídeos, ela causou um alvoroço encontrá-lo em pleno Dia dos Namorados, momentos antes dele encontrar a amada.

Na época, ele assumiu o erro e fez pediu desculpas publicamente. “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei”, escreveu.

Quarta vez em balada na Espanha

Já no segundo semestre deste ano, o craque foi acusado de ir a uma festa na Espanha, em Barcelona, ao lado de outros jogadores de futebol. Na época, a influenciadora também desabafou nas redes sociais. “Estou ciente e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente à minha filha e é somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”.

Quinta acusação se tornou pública após festa

A quinta vez em que ele se envolveu em uma suposta traição foi revelada por Leo Dias. O atleta teria reunido amigos, familiares e mulheres em uma festa enorme em Mangaratiba logo após o nascimento da filha e a cirurgia que fez no joelho.

"Vi com meus próprios olhos ele beijando uma menina loira. Ele queria beijar todo mundo, dava estalinhos, falava gracinha", disse uma fonte para o jornalista. A festa teria durado dois dias.

Sexta acusação foi publicada nesta semana

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles', o craque teria dado em cima da atriz influenciadora Nathalia Morais. Ela ficou por trabalhos nas séries Arcanjo Renegado e Veronika, ambas produções do Globoplay.

Só que o flerte não foi pra frente. Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, ela não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o craque teria reclamado da postura da atriz. “Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse o atleta, segundo fontes desta coluna.