Bruna Biancardi mostra a cor dos olhos de Mavie em foto de pertinho

Bruna Biancardi derrete seus seguidores ao mostrar a cor dos olhos de sua filha com Neymar Jr, Mavie, em foto de pertinho do seu rosto

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou mais uma vez que é uma mãe babona com uma nova foto de sua filha de dois meses, a pequena Mavie, fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr. Em nova foto compartilhada nesta quarta-feira, 12, a modelo mostrou em detalhes a cor dos olhos da pequena.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a famosa publicou uma foto de pertinho do rosto da bebê, enquanto ela era iluminada pela luz do sol. No clique, os olhos azuis acinzentados de Mavie ficaram em evidência e derreteram o coração dos seguidores de sua mãe.

A menina ainda apareceu no colo de Carol Dantas, outra ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, primogênito do atleta. Muito amiga de Bruna, a loira está passando uma temporada no Brasil e aproveitando para curtir um pouco com a mais nova irmã de seu filho.

Confira as fotos:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi esbanja fofura com novo vídeo encantador de Mavie

Na última terça-feira, 12, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi compartilhou outro lindo registro de sua filha, Mavie, de 2 meses. A ex-namorada de Neymar Jr decidiu arrasar o coração dos seus seguidores ao surgir em um momento íntimo com a bebê.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a mamãe surgiu com sua pequena no colo, enquanto ela aproveitava uma sonequinha. Mavie estava usando um lindo vestido rosa e laranja, e aproveitou para se apoiar no ombro da mamãe para descansar.

Com um sorriso no rosto, Bruna se derreteu pela menina e não aguentou a sua fofura. "Sem coragem de levantar daqui pra fazer minhas coisas", confessou a famosa, que preferia passar todo o seu tempo com a filha.