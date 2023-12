Neymar Jr. encanta ao mostrar Mavie no colo de sua avó

Filha de Neymar Jr. encanta ao surgir no colo da avó do atleta; jogador levou a pequena Mavie para conhecer sua família paterna

O jogador Neymar Jr. encantou ao postar uma foto de sua avó paterna, dona Berê, segurando a bisneta Mavie, de dois meses. Neste sábado, 16, o atleta foi com Bruna Biancardi visitar seus familiares e registrou o momento.

Além de fazer cliques ao lado da influenciadora, que mesmo separada fez questão de acompanhar a herdeira na visita, o craque fez o registro de sua querida avó curtindo a bebê cheia de fofura. Mavie protagonizou o momento vestido um macaquinho branco.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento família do famoso. "Encontro de gerações! Coisa mais linda", escreveram. "Que linda", elogiaram outros.

Ainda neste sábado, 16, Neymar Jr. impressionou ao postar uma foto exibindo o tamanho que Mavie já está com apenas dois meses. Além da pequena, ele é pai de Davi Lucca, de 12 anos, do relacionamento vivido com Carol Dantas.

Veja a foto de Mavie com avó de Neymar Jr.:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar Jr está solteiro!

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr não estão mais juntos! No final de novembro, ela confirmou que os dois se separaram e o único vínculo entre eles é a filha, Mavie, de dois meses.

Bruna fez o comunicado por meio de um post nos stories do Instagram após Neymar Jr ser alvo de novos rumores de que teria feito com uma festa em sua mansão e tentado ficar com uma atriz. Com isso, a influencer decidiu se pronunciar para que seu nome não seja mais envolvido nestes rumores.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, afirmou ela.