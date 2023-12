Na piscina, Fernanda Paes Leme exibe barrigão de grávida

Grávida de uma menina, Fernanda Paes Leme exibe como está sua barriga ao curtir piscina em grande estilo; veja a foto do momento

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao exibir seu barrigão em mais um registro na rede social. Neste domingo, 03, a mamãe de primeira viagem postou um clique curtindo uma piscina e roubou a cena com seu abdômen redondinho.

Grávida de uma menina, que se chamará Pilar, a artista surgiu cheia de estilo se refrescando no local luxuoso. Usando um biquíni preto, a famosa posou deslumbrante no hotel e nos outros registros apareceu radiante aproveitando sua gravidez.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a colega de podcast de Giovanna Ewbank de elogios. "Tão bom compartilhar nossa gestação com pessoas que amamos... torna as coisas mais leves", falaram. "Mamãe linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Fernanda Paes Leme chamou a atenção ao surgir quase sem roupa e revelando como está seu corpo na gravidez. A famosa está esperando uma filha do noivo, o empresário Victor Sampaio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.