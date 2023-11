Fernanda Paes Leme mostra seu corpo na gravidez: 'Transformação'

Grávida de uma menina, Fernanda Paes Leme mostra a barriguinha pontuda e impressiona com evolução de sua gestação; veja as fotos

A apresentadora Fernanda Paes Leme mostrou como está seu corpo na primeira gravidez. Esperando uma menina, que se chamará Pilar, fruto de seu noivado com Victor Sampaio, a famosa encantou ao exibir a barriguinha em novas fotos.

Em uma série de cliques tirados em frente ao espelho e usando pouca roupa, a artista revelou como estão suas curvas em meio a tantas transformações hormonais. A parceira de podcast de Giovanna Ewbank impressionou com tanta beleza.

"Uma mami orgulhosa dessa transformação que acontece me preenchendo de afeto", falou a mamãe de primeira viagem na legenda. No comentários, os internautas admiraram a famosa. "Tá crescendo", notaram. "Lindeza", elogiaram outros.

Ainda nos últimos diass, Fernanda Paes Leme encantou ao exibir sua barriguinha em um look de barriga de fora para gravar o Quem Pode Pod com Giovanna Ewbank.

Fernanda Paes Leme revela como descobriu a gravidez

Fernanda Paes Leme contou a história de como descobriu que está grávida. Em um vídeo nas redes sociais, a artista relembrou o aborto que sofreu em 2021, o tratamento para melhorar sua fertilidade e a surpresa com um teste positivo quando menos esperava.

"No fim de 2021, eu tive uma gravidez interrompida. Nem estava tentando... Tirei o DIU porque estava me dando um fluxo muito intenso, e no mês seguinte estava grávida. Foi rápido e durou pouco. Eu perdi o chão. Eu estava com 38 anos na época e decidi que o primeiro passo era congelar os óvulos. Garantir esses óvulos mais jovens e mais saudáveis. Fiz três vezes o congelamento [de óvulos] durante o ano de 2022 e sorte que no meio disso tudo surgiu o Quem Pode, Pod, pra me alegrar, me distrair e tomar meu tempo", contou ela.

"Contei pro Victor e a gente comemorou, mas não tanto. Porque não dava pra acreditar que depois de tudo isso essa gravidez ia vingar. Os dias foram passando, mais exames... Até que veio o primeiro ultrassom, o coração. O mundo para, esse é o som da vida", declarou.