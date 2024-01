Larissa Manoela abre o jogo sobre boatos de gravidez: “Eu e meu marido quisermos”

Depois de aparecer com ‘barriguinha’ suspeita, Larissa Manoela comenta rumores sobre a chegada de seu primeiro filho com André Luiz Frambach

Nesta terça-feira, 02, Larissa Manoela finalmente se pronunciou sobre as especulações de gravidez. Os rumores ganharam força depois que a atriz compartilhou uma foto em seu perfil ao lado do marido. O ator André Luiz Frambach apareceu com a mão na barriga da esposa. Diante da repercussão, a atriz negou estar esperando seu primeiro filho.

Por meio de seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, Larissa trouxe o assunto a tona ao comentar algumas especulações sobre seu casamento: “Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada”, disse a atriz, que oficializou sua união com o marido em uma cerimônia secreta no mês passado.

Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou o meu nome de casada. — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) January 2, 2024

Na sequência, a morena aproveitou para esclarecer os rumores de uma suposta gravidez: “E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida imagina agora”, iniciou. “A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar”, Larissa negou os boatos sobre a chegada de um possível herdeiro.

“Vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias!”, ela finalizou a declaração. Vale lembrar que as especulações começaram no último domingo, 31, quando a beldade compartilhou alguns registros de sua celebração de ano novo. Além de André posar com a mão na barriga da amada, os fãs notaram que ela apostou em um vestidinho mais folgado para ocasião.

E tem mais, se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar e vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias! — Larissa Manoela 🦋 (@larimanoela) January 2, 2024

Nos comentários da publicação, os seguidores foram à loucura ao notar a barriguinha suspeita: “Não sei porque mais a Larissa está com uma carinha de gravidinha", disse uma. "Também achei", afirmou outro fã. "A barriga está saliente", opinou outro. "Também achei, mas não tive coragem de comentar", afirmou outro admirador do casal.

Vale lembrar que Larissa já negou estar grávida anteriormente. Em julho do ano passado, ela foi alvo de rumores: "Se fizer as contas de quantas vezes já noticiaram que eu estava grávida e foi fake news, pode ser que quando eu anunciar de verdade, que não é agora, ninguém acredite (risos). Tempo ao tempo galera", disse a artista.

Larissa Manoela desabafa sobre ano de crise:

Embora Larissa Manoela esteja encerrando o ano realizada com seu casamento, a atriz também lida com a ausência dos pais. Por isso, no último dia do ano, a artista aproveitou para colocar tudo em pratos limpos. Ela abriu o coração e contou como foi superar o rompimento familiar e outras dificuldades em 2023.

A atriz refletiu sobre a crise que enfrentou na relação com seus pais. Eles romperam os laços pessoais e profissionais depois que a artista revelou que não tinha acesso aos seus bens. Ao longo do ano, ela decidiu abrir mão de seu patrimônio milionário para os pais e agora está focada em reconstruir sua fortuna; confira o desabafo de Larissa Manoela.