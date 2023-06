Larissa Manoela abre o jogo após rumores de gravidez: “Já faz alguns dias”

Atriz Larissa Manoela abre o jogo e esclarece dúvida após levantar suspeitas de gravidez nas redes sociais; confira!

Aos 22 anos, Larissa Manoela voltou a reagir nas redes sociais aos burburinhos de que estaria grávida. Noiva de André Luiz Frambach, ela é sempre alvo de especulações sobre sua vida pessoal e de uma vez por todas, resolveu colocar um ponto final na situação.

Na tarde do último sábado, 10, a atriz fez um desabafo sincero ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com os seguidores. Ao lado do amado, a artista negou que esteja esperando um bebê ao ser questionada sobre a maternidade.

"Já faz alguns dias que as pessoas estão mandando coisas desse tipo. Todo ano eu fico grávida. Se fizer as contas de quantas vezes já noticiaram que eu estava grávida e foi fake news, pode ser que quando eu anunciar de verdade, que não é agora, ninguém acredite (risos). Tempo ao tempo galera", começou ela.

Inclusive, na sequência, Larissa também compartilhou com os fãs alguns detalhes sobre os planos para o casamento."A gente quer fazer tudo com calma. Estamos aproveitando o casamento dos nossos amigos, seremos padrinhos", disse ela ao comentar que o casal ainda não decidiu uma data exata que funcione para ambos devido a agitada agenda de trabalho.

Apaixonados, André e Larissa e se conheceram em 2020, no set de filmagens do filme “Modo avião”. Porém, o casal só começou a se relacionar em 2021, com um affair que durou cerca de dois meses. Após o relacionamento vir à tona, eles assumiram o namoro em julho do ano passado.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LARISSA MANOELA:

Após briga com a mãe, Larissa Manoela ganha recado da sogra

Há poucos dias atrás, Larissa Manoela deixou um comentário fofo para a sogra nas redes sociais, após enfrentar uma série de divergências familiares. Em homenagem de aniversário para mãe, o noivo da atriz publicou fotos ao lado de GisellePfaltzgraff e se declarou.

"Aprendi com você que precisamos sempre focar no que realmente queremos, isso jamais quer dizer que devamos parar de viver a vida, pelo contrário devemos viver intensamente cada segundo e fazer valer todo o momento porque não existe nada mais precioso que a vida, e o que seria da vida sem o amor né? Só ele é capaz de fazer a gente entender os ciclos, os momentos, as vontades, as escolhas, os sonhos", disse ele.

Nos comentários, Larissa Manoela fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a sogra. "Viva sogra, um ano muito especial pra você! Alegrias mil, muito amor", disse ela, que rapidamente foi respondida pela mãe de seu noivo."Obrigada por todo o seu carinho e por ser essa pessoa tão amorosa e dedicada em tudo que você faz. Te amo muito", declarou dona Giselle.