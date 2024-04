Iza mostra reação emocionante da família ao revelar gravidez: 'Rodeada de amor'

À espera de seu primeiro filho, a cantora Iza compartilhou o momento especial em que revela a gravidez para amigos e familiares

A cantora Iza usou as redes sociais neste domingo, 14, para dividir com os fãs um registro emocionante das reações de familiares e amigos descobrindo a gravidez da artista. A dona do hit 'Talismã' está à espera de seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima.

Em seu feed no Instagram, Iza publicou um vídeo onde aparece contando a novidade para as pessoas mais próximas. Sua mãe, Isabel Cristina, não conseguiu segurar as lágrimas e caiu no choro ao ser surpreendida com uma caixinha especial da filha anunciado a gravidez. "Você vai ser vovó!", disse a cantora.

Em outros momentos, a nova mamãe revela a notícia de uma forma descontraída enquanto fingia que iria tirar uma selfie. Alguns amigos receberam a boa notícia através de videochamadas, onde Iza apenas mostrou a barriguinha.

"Algumas reações maravilhosas eu não tive emocional, nem perspicácia, pra filmar, mas viver tudo isso rodeada de tanto amor é muito mais gostoso!!!", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Vale lembrar que a gravidez de Iza foi noticiada pelo jornalista Leo Dias no programa 'Fofocalizando', no SBT, na última quarta-feira, 10. De acordo com o comunicador, a cantora autorizou que ele divulgasse a informação.

Na última sexta-feira, 12, ela realizou uma live em suas redes sociais e mostrou pela primeira vez a barriguinha de grávida.

Iza ganha declaração especial de Yuri Lima

A cantora Iza revelou oficialmente na última sexta-feira, 12, que está à espera de seu primeiro filho com o jogador de futebol Yuri Lima. Logo após mostrar pela primeira vez a barriguinha de grávida através de uma live especial em seu Instagram, a artista ganhou uma declaração romântica do namorado.

Nas redes sociais, o atleta, que joga pelo clube Mirassol, publicou alguns registros do casal e uma imagem contendo um teste de gravidez, uma chupeta e uma meia de bebê dentro de uma caixinha. Apaixonado, Yuri destacou o sorriso da amada em uma das fotos.

"Eu vou fazer você sorrir assim pro resto da vida, se acostuma! E logo seremos nós mamãe", escreveu o jogador na legenda da postagem. Emocionada, Iza também fez questão de deixar um comentário especial na publicação do namorado.

"Eu sou sortuda demais por formar uma família com você! Eu vou me esforçar muito pra continuar te fazendo sorrir, do jeito que você merece. Te amo infinito, meu amor. Você faz parte do melhor presente da minha vida! Te amo!!!", se derreteu a cantora.