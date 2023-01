Grávidas, Thaila Ayala e Fiorella Mattheis exibem barriguinhas em ensaio

Amigas Thaila Ayala e Fiorella Mattheis, que estão grávidas, encantam em fotos com barrigas de fora durante ensaio fotográfico

As atrizes Thaila Ayala (36) e Fiorella Mattheis (34), que são amigas e estão grávidas, encantaram os seguidores ao fazerem um ensaio de gestante juntas!

À espera do segundo bebê com o ator Renato Góes (36), desta vez, uma menininha que vai se chamar Tereza, a artista compartilhou registros em preto e branco ao lado da também atriz, que será mamãe de primeira viagem e é casada com Roberto Marinho Neto.

"Madre Naturaleza", escreveu Thaila Ayala que já é mãe de Francisco, de um aninho, ao postar imagens ao lado de Fiorella.

"Que lindas", elogiou Romana Novais nos comentários do post. "Lindezas", disse Julia Faria. "Que mágico! Vocês duas gravidinhas juntas", "Maravilhosas", "Fotos perfeitas, Deusas", "Muito amor. Como a maternidade é deslumbrante e amizade leal também", disseram os fãs.

Na sexta-feira, 06, Thaila contou estar muito feliz em estar grávida ao mesmo tempo que a atriz Fiorella. “Ô sorte”, escreveu ela na postagem.

Confira o ensaio das amigas Thaila Ayala e Fiorella Mattheis:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala baba ao mostrar Francisco com a filha da amiga Julia Faria

A mamãe coruja Thaila Ayala explodiu o fofurômetro recentemente ao publicar uma sequência de fotos de um momento encantador de seu filho com Renato Góes.

Nas imagens, o pequeno Francisco aparece ao lado da herdeira da também atriz Julia Faria, que comanda o podcast Mil e Uma TrETAS ao lado de Thaila. O bebê com o ator que interpreta Tertulinho na novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão, surgiu em cliques fofíssimos com Cora, também de um ano, fruto do relacionamento de Julia com o chef Guto Cavanha.

"Tente sobreviver a essas fotos!!! Francisco e Cora", disse Thaila Ayala ao legendar a publicação. Em seguida, a atriz contou que os registros foram feitos pelo maridão. "Fotos: @renatogoess (ele fica p… se não der o crédito pra ele)", brincou a famosa.

