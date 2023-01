Thaila Ayala baba ao mostrar Francisco com filha da amiga Julia Faria: ''Tente sobreviver a essas fotos''

Grávida de Tereza, atriz Thaila Ayala encanta ao compartilhar fotos fofas do filho Francisco ao lado de Cora, herdeira de Julia Faria

A mamãe coruja Thaila Ayala (36) explodiu o fofurômetro na segunda-feira, 02, ao publicar uma sequência de fotos de um momento encantador de seu filho com Renato Góes (36)!

Nas imagens, o pequeno Francisco, de um aninho, aparece ao lado da herdeira da também atriz Julia Faria (36), que comanda o podcast Mil e Uma TrETAS ao lado de Thaila.

O bebê com o ator que interpreta Tertulinho na novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão, surgiu em cliques fofíssimos com Cora, também de um ano, fruto do relacionamento de Julia com o chef Guto Cavanha.

"Tente sobreviver a essas fotos!!! Francisco e Cora", disse Thaila Ayala ao legendar a publicação. Em seguida, a atriz contou que os registros foram feitos pelo maridão. "Fotos: @renatogoess (ele fica p… se não der o crédito pra ele)", brincou a famosa, que está grávida à espera de Tereza.

"Perpetuando nosso encontro", disse Julia Faria nos comentários, que também compartilhou algumas fotos do momento dos bebês em sua rede social. "Aí assim não aguento", se derreteu Preta Gil. "Cora: eu te abençoo Chico. Lindosss", "Gente, isso é um passe, um reiki, um rezo, um firmamento! Ibejada está de ronda, são jorge de prontidão! Saravá!", "Sem nenhuma maturidade pra essas fotos", disseram ainda os fãs.

Thaila Ayala mostra o barrigão e explica hematoma

A atriz Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar registros de sua viagem de fim de ano na companhia da família! Na segunda-feira, 02, a artista encantou os fãs ao exibir o barrigão da gravidez na Bahia.

À espera de uma menininha, que vai se chamar Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes, ela posou de biquíni de crochê na web e mostrou um hematoma na barriga. "Eu o barrigão de Tereza e um grande hematoma da prova de amor diária que é se aplicar uma injeção diária pra trombose que dóiiiii, viu, mas todo dia reforço que por eles tudo vale a pena! Te amo filha!", escreveu Thaila Ayala ao legendar a postagem em que aparece com um chapéu combinando com o biquíni.

