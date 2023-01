Grávida, Thaila Ayala mostra o barrigão em viagem com Renato Góes e o filho

À espera de uma menina, atriz Thaila Ayala mostra hematoma na barriga e se declara ao postar fotos de viagem com a família na Bahia

A atriz Thaila Ayala (36) encheu seu feed de amor ao compartilhar registros de sua viagem de fim de ano na companhia da família!

Nesta segunda-feira, 02, a artista encantou os fãs ao exibir o barrigão da gravidez na Bahia. À espera de uma menininha, que vai se chamar Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes (36), que dá vida a Tertulinho na novela das seis da TV Globo, Mar do Sertão, com quem já tem o pequeno Francisco, de um aninho, ela posou de biquíni de crochê na web e mostrou um hematoma na barriga.

"Eu o barrigão de Tereza e um grande hematoma da prova de amor diária que é se aplicar uma injeção diária pra trombose que dóiiiii, viu, mas todo dia reforço que por eles tudo vale a pena! Te amo filha!", escreveu Thaila Ayala ao legendar a postagem em que aparece com um chapéu combinando com o biquíni.

Thaila também abriu um álbum de fotos em que aparece com a família, a amiga Julia Faria, Guto Cavanha e a bebê deles, Cora. "Caraíva sem internet por 24h de 31 a 1 faz isso com a gente, acumulando momentos!", disse ainda.

Renato Góes usou as redes sociais para publicar cliques da viagem. Ele mostrou como foi o réveillon ao lado da esposa à beira-mar. "Nossa virada foi de amor", se derreteu.

Confira as fotos de Thaila Ayala na Bahia com Renato Góes e o filho Francisco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Góes (@renatogoess)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Filho de Thaila Ayala e Renato Góes encanta com look de Natal

Thaila Ayala encantou os fãs na véspera do Natal, na noite do dia 24, ao publicar fotos do Natal com a família! Em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja, que está à espera do segundo bebê com Renato Góes, deixou os seguidores babando com o look do primogênito, Francisco.

Nos cliques, o pequeno esbanjou fofura ao surgir de calça escura, camisa branca, no colo da artista e do ator. "Abençoados sejam! Feliz Natal!", escreveu Thaila.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!