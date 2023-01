Thaila Ayala fala sobre estar grávida no mesmo momento que Fiorella Mattheis

Enquanto Thaila está a espera de seu segundo filho, Fiorella vive sua primeira gestação

A atriz e apresentadora Thaila Ayala (36) revelou estar muito feliz em estar grávida ao mesmo tempo que a atriz Fiorella Mattheis (34). Nas redes sociais, a famosa que está a espera de seu segundo filho publicou uma foto ao lado da amiga que será mamãe de primeira viagem.

“Ô sorte”, escreveu Thaila na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. No clique que encantou seus seguidores, as duas amigas aparecem fazendo um “encontro de barrigas”, o que deixou os fãs apaixonados.

Fiorella Mattheis está esperando seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Marinho Neto. Enquanto sua amiga, a atriz Thaila Ayala, está na sua segunda gestação. Ela já é mãe de Francisco (1) e está no aguardo do nascimento de Tereza. Ambos, frutos de seu romance com o ator Renato Góes.

Veja a publicação da atriz Thaila Ayala celebrando sua gravidez ao memso tempo de sua amiga, a também atriz Fiorella Mattheis, que espera seu primeiro filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)



Thaila Ayala mostra o barrigão e explica hematoma

A atriz Thaila Ayala encheu seu feed de amor ao compartilhar registros de sua viagem de fim de ano na companhia da família! Na segunda-feira, 02, a artista encantou os fãs ao exibir o barrigão da gravidez na Bahia.

À espera de uma menininha, que vai se chamar Tereza, fruto do casamento com o ator Renato Góes, ela posou de biquíni de crochê na web e mostrou um hematoma na barriga. "Eu o barrigão de Tereza e um grande hematoma da prova de amor diária que é se aplicar uma injeção diária pra trombose que dóiiiii, viu, mas todo dia reforço que por eles tudo vale a pena! Te amo filha!", escreveu Thaila Ayala ao legendar a postagem em que aparece com um chapéu combinando com o biquíni.