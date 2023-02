Filhos de Claudia Raia surgem em nova foto fofíssima: ''Meu pré-Carnaval''

Em clique cheio de amor, filhos de Claudia Raia, Enzo Celulari e Luca, surgiram curtindo momento de irmãos

Os filhos de Claudia Raia (56), Enzo Celulari (25) e Luca, surgiram em um novo clique fofíssimo. Nesta sexta-feira, 17, o primogênito da atriz compartilhou uma foto segurando o irmão recém-nascido e encantou com o registro cheio de amor.

Na casa de Bragança da mãe, em São Paulo, o herdeiro mais velho da famosa com Edson Celulari (64) surgiu segurando o caçulinha com todo o cuidado em seus braços.

"Meu pré-carnaval", falou Enzo Celulari ao babar por Luca, que apareceu dormindo com um semblante sereno e vestindo um macacão azul e branco.

Nos últimos dias, logo após o nascimento de Luca no dia 11 de fevereiro, Claudia Raia abriu a porta do quarto do pequeno em sua mansão em Bragança e exibiu os detalhes da decoração escolhida para o cômodo. Ela também impressionou ao revelar como é sua casa em Bragança.

Veja o clique dos filhos de Claudia Raia:

Filha de Claudia Raia conhece o irmão

A jovem Sophia Raia, que é a filha de Claudia Raia, já conheceu o irmão caçula, Luca, fruto do casamento de sua mãe com o ator Jarbas Homem de Mello. Ela mora nos Estados Unidos para cursar a faculdade e chegou ao Brasil ao visitar o irmãozinho.

Nesta quinta-feira (16), ela apareceu nas redes sociais com o pequeno nos braços. A foto do encontro foi registrada pelo irmão mais velho, Enzo Celulari, nas redes sociais. Ele mostrou a foto de quando a jovem estava com Luca dormindo em seu colo no sofá.

Nos comentários da vida, a jovem disse: “Minha vida”. E Enzo respondeu: “Amo, amo, amo vocês”.

Luca é o primeiro filho de Claudia Raia com Jarbas Homem de Mello. Enquanto isso, Sophia e Enzo são frutos do relacionamento da atriz com o ator Edson Celulari.