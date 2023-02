Edson Celulari explode o fofurômetro ao mostrar a filha dando os primeiros passos: "Emoção"

O ator Edson Celulari encantou os seguidores das redes sociais ao postar o vídeo da filha, Chiara, andando pela primeira vez

Edson Celulari (64) explodiu o fofurômetro ao mostrar um novo vídeo da filha, Chiara (11 meses), fruto de seu relacionamento com Karin Roepke (40).

Na gravação publicada no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 16, a caçula do ator aparace toda sorridente, usando um look de crochê azul, e dando seus primeiros passos.

Ao compartilhar o momento especial com os fãs, Celulari se derreteu. "A emoção dos primeiros passos", disse o artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com o vídeo. "Lindeza", disse uma seguidora. "Fofa demais", comentou outra. "Gente, como passa rápido... ela já dando os primeiros passos", falou uma fã. "Meu Deus, ela nasceu ontem... Como já está andando? Linda", se surpreendeu outra. "Quanta fofura", escreveu uma admiradora do ator.

Mais cedo, o artista encantou a web com um vídeo super fofo da filha, Chiara. O papai coruja mostrou a herdeira sorrindo e fazendo charme na frente da câmera. No vídeo, a pequena derreteu o coração dos titios de plantão ao surgir usando um boné de Edson. "E essa imagem de Amor para terminar a semana", escreveu ele.

Vale lembrar que Celulari também é pai de Enzo Celulari (25) e Sophia (20), fruto de seu relacionamento com a atriz Claudia Raia (56).

Confira o vídeo dos primeiros passos da filha de Edson Celulari:

Ver essa foto no Instagram

