Edson Celulari e Karin Roepke mostram detalhes da festa de 11 meses da filha: "Nossa borboletinha"

Nas redes sociais, Edson Celulari e Karin Roepke mostraram a filha fantasiada de borboleta e encantaram os seguidores

Dia de festa! Chiara, filha de Edson Celulari(64) e Karin Roepke (40), completou 11 meses de vida nesta segunda-feira, 23, e ganhou uma linda festinha para comemorar a data.

Nas redes sociais, os papais corujas mostraram os detalhes da comemoração, que teve como tema 'Jardim Encantado'. A decoração da festa contou com muitos balões coloridos, flores, os animais da floresta, além do bolo e docinhos.

Chiara também surgiu fantasiada para o evento, e deixou os fãs encantados com sua roupa de borboletinha. "Jardim Encantado pra celebrar 11 meses da nossa Chiara. Não é fofa essa borboletinha?", escreveu a mamãe coruja ao mostrar os detalhes da festa.

Em outro post, Karin mostrou a fantasia da filha: um macacão verde-claro com borboletas, asas e uma tiara. "Hoje nossa Chiara borboletinha completa 11 meses espalhando sua luz por esse mundo lindo! #mêsversário", disse ela.

Os fãs ficaram encantados com os registros. "Chiara é uma boneca linda... já está bem grande... fofura demais", comentou uma seguidora. "Sem palavras para tanta fofura", escreveu outra. "Muito fofa!! Carinha do papai", afirmou uma fã. "Ahhhh, meu Deus que tema mais lindo e delicado pra essa princesinha! Combinou muito com ela ! Saúde, pequena!", falou mais uma.

Confira os detalhes da festa de mesversário da filha de Edson Celulari e Karin Roepke:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karin Roepke (@karinroepke)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!