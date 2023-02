Papai coruja! Edson Celulari encanta a web ao mostrar a caçula dando risada: "Não aguento!"

A pequena Chiara, de 11 meses, surgiu em momento super fofo ao lado do pai coruja, Edson Celulari

O ator Edson Celulari (63) encantou a web com um vídeo super fofo da filha de onze meses, Chiara, fruto do casamento com a atriz, Karin Roepke (39).

Nesta semana, o papai coruja compartilhou um vídeo ao lado da herdeira, que surgiu sorrindo e fazendo charme na frente da câmera. No vídeo, a pequena derreteu o coração dos titios de plantão ao surgir usando um boné de Edson.

"E essa imagem de Amor para terminar a semana", escreveu o ex-marido de Claudia Raia (56) na legenda da publicação feita através de seu Instagram oficial.

Nos comentários, os seguidores também morreram de amores: "Minha vida todinha!", falou a mamãe. "Não aguento de tão linda", elogiou um. "Que bebê perfeitinha! Parece que foi desenhada com pincel", disse um terceiro.

Ainda recentemente, Edson Celulari escreveu uma mensagem carinhosa para celebrar o sobre o nascimento de Luca, que é filho de sua ex-mulher, a atriz Claudia Raia, com o ator Jarbas Homem de Mello.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE EDSON CELULARI:

Comemoração!

Edson Celulari e a esposa Karin Roepke, preparam um festão especial no dia 23 de Janeiro, em que a filha Chiara completa onze meses de vida.

Nas redes sociais, o papai coruja publicou uma série de registros mostrando a decoração chiquérrima do evento e deixou os fãs babando com tanto luxo e capricho.

Nos comentários, diversos famosos e amigos da família parabenizaram a pequena por mais um mêsversario.

"Chiara é uma boneca linda... já está bem grande... fofura demais", comentou uma seguidora. "Sem palavras para tanta fofura", escreveu outra. "Muito fofa!! Carinha do papai", afirmou uma fã. "Ahhhh, meu Deus que tema mais lindo e delicado pra essa princesinha! Combinou muito com ela ! Saúde, pequena!", falou mais uma.