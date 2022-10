Filho de Viviane Araújo passa dos limites da fofura ao surgir tomando sol: ''Rolê de hoje''

Em novas fotos, filho de Viviane Araújo encantou ao aparecer acordado tomando sol no carrinho

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 11h09

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, deu um show de fofura nesta quinta-feira, 06, ao surgir na rede social da mãe tomando sol da manhã. Nos stories, a famosa gravou o herdeiro aproveitando o momento e encantou.

Ainda de camisola, a musa de Carnaval apareceu amamentando o pequeno no quintal de casa e logo em seguida o fotografou no carrinho.

Usando apenas um body, Joaquim surgiu ostentando suas perninhas ao renovar o bronzeado com muito fofura. O papai Guilherme Militão não resistiu e apareceu se derretendo pelo menino.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo gravou um momento difícil com o filho. Em seu colo, ele apareceu mais calmo após chorar muito e a famosa desabafou sobre as dificuldades dele chorar bastante.

Nesta quarta-feira, 05, a artista deu um tempo em sua rotina de mãe e foi ao salão de beleza cuidar do visual. Com um look de barriga de fora, ela surpreendeu ao mostrar que seu corpo já voltou bastante após um mês do nascimento de Joaquim.

Veja as fotos do filho de Viviane Araújo tomando sol:

O nascimento de Joaquim, filho de Viviane Araújo

É bom lembrar que Joaquim nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a famosa emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Durante a gravidez, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

