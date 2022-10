Viviane Araújo choca ao aparecer de barriga de fora em salão de beleza

Após um mês do nascimento do filho, Viviane Araújo chocou ao mostrar abdômen reto ao se produzir em salão

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 14h04

A atriz Viviane Araújo (47) mostrou nesta quarta-feira, 05, um mês após o nascimento do filho Joaquim que já recuperou sua barriga. No espelho de um salão de beleza ela fez o registro e impressionou.

Sem o herdeiro, a musa de Carnaval se deu um tempo para arrumar o visual e surgiu deslumbrante com os cabelos arrrumados e as unhas feitas.

Após a produção, a famosa resolveu fazer uma selfie no espelho e chamou a atenção não apenas com sua beleza, mas também com sua boa forma. Afinal, ela apareceu de calça jeans e barriga de fora apenas algumas semanas depois de parir o garoto.

Sentindo-se plena, Viviane Araújo registrou o momento e compartilhou o clique em seus stories. "Perfect", falou sobre estar perfeita.

Ainda nesta terça-feira, 04, a famosa desabafou sobre o filho chorar bastante. Amamentando o herdeiro, ela comentou que ele se acalma no peito.

Nas últimas semanas, a artista impressionou ao subir na balança e revelar quanto estava pesando após alguns dias depois do parto. Amamentando muito, ela logo voltou a usar sua calça jeans.

O nascimento de Joaquim, filho de Viviane Araújo

É bom lembrar que Joaquim nasceu na terça-feira, 06, de setembro, e a famosa emocionou ao exibir fotos do momento de que segurou o herdeiro pela primeira vez nos braços.

Durante a gravidez, Viviane Araújo participou do podcast Grão de Gente e contou que engravidou por meio da fertilização in vitro e com a ovodoação – que é quando é usado um óvulo de uma mulher doadora. "De cara, eu falei assim: ‘Dr. eu não tenho problema nenhum se meu óvulo tiver que ser doado’. Isso foi em 2020. Só que eu estava tão atarefada com trabalho. Estava com contrato e, com a pandemia, eu não sabia se ia voltar, se não ia, então eu também não podia fazer", disse ela.

