Filha de Lore Improta e Léo Santana ganha carro de R$ 3 mil de Thaynara OG

Thaynara OG compartilhou o perrengue de levar o presente até Liz, filha de Lore Improta e Léo Santana

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 15h31

Nesta quarta-feira, 28, é dia de festa na casa de Lore Improta (29) e Léo Santana (34)! O casal preparou uma festona para o primeiro ano de vida da filha, Liz, e os presentes já estão chegando.

Thaynara OG presenteou a bebê com um mini carro eletrônico, imitando o Jaguar. Pelas redes sociais, a influenciadora compartilhou o perrengue para levar o brinquedo até a casa da família e mostrou a reação da menina.

A pequena fez uma dancinha ao ser colocada sentada no brinquedo de quase R$ 3 mil. "Depois da gente apanhar três horas tentando montar o carro, nasce uma nova playba (playboy)", brincou Thay.

E claro que os papais também reagiram com o presente. "Você ganhou um Jaguar! Nem mamãe tem um desses. Papai pode me dar um já se quiser", brincou Lore. "Lascou", respondeu Léo.

A festa de Liz acontece nessa quarta-feira, 28, para 500 convidados, shows infantis e participação de Thiaguinho e Dennis DJ. Lore e Léo também estão contando essa festa como a celebração do casamento dos dois, que aconteceu durante a pandemia.

FILHA DE LORE IMPROTA E LÉO SANTANA COMPLETA 1 ANO

Dia de festa na casa de Lorena Improta (29) e Léo Santana (34)! Isso porque a filha do casal está completando seu primeiro aninho de vida! A pequena Liz ganhou uma homenagem especial da mamãe nas redes sociais, que adiantou a celebração e se declarou para a herdeira.

Em seu perfil no Instagram, a dançarina compartilhou sequência de registros encantadores da herdeira durante ensaio fotográfico 'Smash the Cake', em que a criança se diverte com o bolo feito especialmente para ela.

