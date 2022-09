Filha de Lorena Improta e Léo Santana faz um aninho: ''Obrigada por essa bênção!''

Liz, herdeira de Lorena Improta e Léo Santana, completa um aninho e esbanja fofura em ensaio 'Smash the Cake'

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 08h46 - Atualizado às 09h17

Dia de festa na casa de Lorena Improta (29) e Léo Santana (34)! Isso porque nesta segunda-feira, 26, a filha do casal está completando seu primeiro aninho de vida!

A pequena Liz ganhou uma homenagem especial da mamãe nas redes sociais, que adiantou a celebração e se declarou para a herdeira na noite de domingo, 25.

Em seu perfil no Instagram, a dançarina compartilhou sequência de registros encantadores da herdeira durante ensaio fotográfico 'Smash the Cake', em que a criança se diverte com o bolo feito especialmente para ela.

Nas imagens, a bebê explodiu o fofurômetro ao surgir com vestidinho e laço de melancia. Esbanjando simpatia, Liz posou com sorrisão estampado no rosto e fazendo caretas. Em um dos cliques, a menininha aparece ao lado da mamãe coruja, que surgiu comendo um pedaço do bolo.

"O “Smash The cake” de 1 aninho do meu amor foi diferente. E ela fez valer a pena viu?! Nos divertimos muito! Amanhã nossa bb feLIZ completa 1 aninho e eu só tenho a agradecer, Deus. Obrigada por essa benção (Seguimos ansiosos pelo Fantástico Mundo de Liz, e vocês)", escreveu Lore Improta ao legendar a postagem.

Nos comentários, os fãs se derreteram por Liz, que também ganhou homenagem do papai. "Na boa, não dá, sério! Filhaaaaaaaa…. Você não existe, meu amor… seu pai não tem estrutura nenhuma pra tanta fofura, tanta simpatia, carisma, meu Deus. Papai te amaaaaaaaaaaaaaaa muito, muito não, além", disse Léo.

Herdeira de Lorena Improta e Léo Santana completa um aninho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)

Lore Improta comenta polêmica sobre festa da filha

Após anunciar que a festa de aniversário de Liz será celebrada no mesmo dia que a comemoração de casamento com Léo Santana, Lore Improta desabafou sobre as críticas que vem recebendo na web por conta da celebração, que terá uma lista de convidados com cerca de 700 nomes. "O aniversário de Liz vai até um determinado horário. Aí vamos aproveitar a ida da família e dos amigos pra poder estender uma festa de casamento que não tivemos", contou ela. "Porque eu não tenho capacidade psicológica para fazer uma nova lista, convidar todo mundo de novo para outra festa. Porque o estresse que está me dando para fazer essa lista de 700 convidados... Meu amor, minha menstruação já desceu três vezes esse mês", disse ainda.

Na sequência, a loira ressaltou que convidado não convida. "As pessoas metem o louco e colocam o nome de todo mundo na confirmação do e-mail... Não façam isso, gente, porque a gente vai barrar", avisou.

