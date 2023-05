Filha de Lore Improta e Léo Santana esbanja fofura em áudios no grupo da família

Dançarina Lore Improta compartilha mensagens da pequena Liz, de seu casamento com Léo Santana, e vídeo encantador da bebê com primo

A dançarina Lorena Improta (29) encheu seu feed de amor ao compartilhar um momento encantador de sua filha com o cantor Léo Santana (35), a pequena Liz, de um aninho!

Em vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, a mamãe coruja babou pela pequena ao mostrar áudios dela enviados em um grupo no WhatsApp da família. A bebê surgiu desejando 'bom dia' para a mãe, o pai, os avós e os tios.

Liz também encantou os seguidores de Lore ao aparecer no maior chamego com o primo, Lucas. Nas imagens, ela aparece penteando o cabelo dele e dando abraços e beijos.

"BOM DIAAAA TITIOS!!! Nossa bebê feLIZ resolveu dar bom dia pra todo mundo do grupo e mostrar esse amor que ela tem pelo priminho dela. Eu não poderia deixar de eternizar aqui esse momento tão lindo. Te amamos, filha. Obrigada por fazer nossos dias mais felizes", se derreteu Lore Improta na publicação.

Confira os áudios de Liz, filha de Lorena Improta e Léo Santana:

Lorena Improta revela detalhes da construção de sua casa em Salvador

A dançarina Lorena Improta revelou de quem foi a ideia de ter uma piscina no teto da sala de estar de sua nova casa. Ela e o marido, o cantor Léo Santana, estão construindo uma mansão em Salvador, na Bahia, para se mudarem em breve.

Há pouco tempo, as imagens do projeto foram reveladas nas redes sociais e o projeto sofisticado chamou a atenção, inclusive a piscina no teto. Então, ela contou mais detalhes da ideia.

“Foi ideia do Léo. Porque a gente preza por privacidade. Ainda estamos entendendo a funcionalidade da piscina no teto, até para não dar problemas futuros. Mas pedi também uma piscina no jardim, com verde em volta. Vai ser ótimo para as crianças poderem brincar", disse ao Jornal Extra.