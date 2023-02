Ex-marido de Claudia Raia, Edson Celulari fala sobre o nascimento do filho dela: 'Viva!'

Edson Celulari comemora o nascimento de Luca, filho de sua ex-mulher, Claudia Raia, e deixa comentário ao ver foto do filho, Enzo, com o irmão caçula

O ator Edson Celulari deixou um recado carinhoso ao comentar sobre o nascimento do bebêLuca, que é filho de sua ex-mulher, a atriz Claudia Raia, com o ator Jarbas Homem de Mello. Em um comentário nas redes sociais, ele fez bons desejos para o recém-nascido.

O comentário dele foi feito em uma foto do seu filho, Enzo Celulari, que é fruto do antigo casamento com Claudia Raia. O rapaz fez um post com fotos de quando foi conhecer o irmão caçula. Assim, Edson Celulari aproveitou para celebrar a chegada do bebê.

“Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns Claudia e Jarbas! Que Deus abençoe Luca”, disse ele.

Vale lembrar que Edson Celulari teve dois filhos com Claudia Raia, os jovens Enzo Celulari e Sophia Raia. Além disso, ele também é pai de Chiara, que é fruto do seu atual casamento com a atriz Karin Roepke.

O bebê Luca nasceu no dia 11 de fevereiro de 2023, por meio do parto cesariana, em uma maternidade de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Enzo Raia Celulari (@enzocelulari)

Edson Celulari fala sobre a paternidade

Com três filhos, Edson Celulari comparou o que mudou ao ser pai no passado e atualmente. "O tempo passou, o mundo se modernizou, algumas coisas retrocederam, mas em relação à paternidade o mais importante é o olhar. Chiara pega um mundo diferente, mas o mesmo olhar atento do pai. Preciso me debruçar igual para tentar ajudar, porque nem sempre a gente consegue, mas temos que tentar prepará-los para enfrentar a vida.Muda o tempo, mas a paternidade continua sendo a mesma, com atenção e particularidade", disse ele em entrevista na Revista CARAS.

E completou: "Estava com muita expectativa antes de o Enzo nascer e bateu uma insegurança, mas quando o peguei no colo sabia como fazer aquilo com naturalidade... Gosto da função de ser pai. E não é simples, porque tem a parte da disponibilidade física, tempo, paciência, repetição e, aos 64, não será diferente. Sou mais seguro como pessoa, mas como pai me sinto igual."