Edson Celulari celebra o primeiro Natal da filha caçula, Chiara

Edson Celulari e Karin Roepke introduzem a filha no espírito da fé: 'Ela simboliza luz e esperança. Ser pai aos 64 significa que, quando tiver 80 e tantos, ela terá 20 e isso vai ser gostoso'

Dona de olhinhos espertos e curiosos, é fácil perceber o encanto de Chiara (10 meses) diante das luzes e dos enfeites. E o entusiasmo da pequena imediatamente reflete no sentimento de amor e gratidão dos papais, Edson Celulari (64) e Karin Roepke (41), que não mediram esforços para tornar a primeira noite de Natal ao lado da herdeira uma data inesquecível. “Chiara simboliza esperança, luz, renovação e futuro. Ser pai novamente aos 64 anos significa que, quando eu tiver 80 e tantos, ela terá 20 anos e isso vai ser gostoso. Como pretendo ir até os 150, vamos aproveitar aquilo que a vida pode nos oferecer e compartilhar o ato de estar vivo. Os laços da família se fortalecem com o tempo”, diz o ator, que abriu as portas de seu lar carioca para apresentar a decoração de Natal.

“Desde que a Chiara nasceu, meu mundo se reacende todo dia. Perceber que aquele ser humano doce e sorridente transborda amor e depende totalmente de mim, para crescer e sobreviver, me faz ter certeza do milagre da existência. Esse Natal vai ter outra dimensão para mim”, aponta a atriz. “Natal é um momento de plenitude, de se emocionar, abraçar... esse é o grande presente, passar a data com o espírito de amor, igualdade, simplicidade”, frisa ele, ainda pai de Enzo (25) e Sophia (19), com Claudia Raia (55).

– A presença da Chiara reacende esse espírito de Natal?

Edson – Ela ainda não sabe o que é o Natal exatamente, então, fica aquele interesse de apresentar os ícones todos, como a árvore de Natal, o Papai Noel e o espírito nataliano. Cria-se uma expectativa da reunião familiar, tem o sentido religioso e tudo isso nos toca, nos deixa mais generosos e amolece o coração de todo mundo.

– Quais significados da data querem passar para ela?

Karin – O nascimento de Jesus, principalmente. Jesus veio mostrar que Deus é amor, é caridade, tem compaixão, não julga, não condena, em vez disso, acolhe o pecador, cura o doente. Quero que a minha filha viva esses valores e entenda que enfeitamos a casa porque celebramos o amor, a família, a união, as boas conversas e a vida que deve ser muito bem vivida e comemorada por todos nós.

Edson – Trazer possibilidades para outras pessoas que têm menos que você e estar aberto e com o olhar atento ao que está acontecendo ao seu redor são valores humanos e culminam com o Natal. São valores que vou querer passar sempre para ela.

– Terá visita do Papai Noel?

Karin – Só vou dar esse spoiler porque a Chiara não sabe ler! Meu pai vai se vestir de Papai Noel e fazer a festa. A única caracterização que ele vai precisar é a roupa. Porque a barba, o cabelo branco, mais a barriga de Papai Noel ele já tem naturalmente. Não estou exagerando!

– O que mudou no Edson pai de Enzo e Sofia para o pai da Chiara?

Edson – O tempo passou, o mundo se modernizou, algumas coisas retrocederam, mas em relação à paternidade o mais importante é o olhar. Chiara pega um mundo diferente, mas o mesmo olhar atento do pai. Preciso me debruçar igual para tentar ajudar, porque nem sempre a gente consegue, mas temos que tentar prepará-los para enfrentar a vida.Muda o tempo, mas a paternidade continua sendo a mesma, com atenção e particularidade.

– Você se sente mais seguro hoje no papel de pai?

Edson – Estava com muita expectativa antes de o Enzo nascer e bateu uma insegurança, mas quando o peguei no colo sabia como fazer aquilo com naturalidade... Gosto da função de ser pai. E não é simples, porque tem a parte da disponibilidade física, tempo, paciência, repetição e, aos 64, não será diferente. Sou mais seguro como pessoa, mas como pai me sinto igual.

– Quem é mais rígido?

Karin – Acho que sou mais rígida por ser mãe de primeira viagem, quero fazer tudo certinho. Sou perfeccionista por natureza, então, não seria diferente na maternidade. O Edson tem um relaxamento natural de quem formou duas pessoas maravilhosas como Enzo e Sophia, então, ele leva com tranquilidade.

– A maternidade te mudou?

Karin – Não diria que mudou, mas aprofundou a minha visão de mundo. Me sensibilizou mais para o outro, fiquei mais à flor da pele. Por perceber a fragilidade do ser humano, eu fiquei mais tolerante à dor e aos defeitos do outro.

– Apesar de pequena, dá para definir a personalidade dela?

Edson – Ela é comilona e tem um diálogo constante com o leite da mãe. É simpática, tem empatia, percebe as pessoas ao seu redor, é muito curiosa e tem opinião forte. Ela é pisciana, como o pai!

– Qual o melhor presente de Natal que poderiam ganhar?

Karin – Já ganhei o melhor presente: ver minha família saudável e em harmonia. Ser mãe da Chiara é um presente e viver essa nova etapa do meu relacionamento com o Edson é outra dádiva.

– Que balanço faz de 2022?

Edson – Foi um ano com possibilidades, aprendizado e retomada. Fiz três longas e estou finalizando o filme Área de Risco, no qual atuo e dirijo. Termino o ano com saldo positivo, mas consciente de que foi um ano duro politicamente, por ter mobilizado diferentes opiniões de forma um pouco radical. A sociedade só evolui com o diálogo.

– Como estão os projetos?

Edson – Quando se fala de projetos, também falamos de vida e agradeço a Karin, passamos por coisas difíceis e vencemos. Ela é uma pessoa forte, confiável e quero dar sequência nessa cumplicidade. Eu vou produzir muito e Karin também. Aguardem!

