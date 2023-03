Em clique encantador, Fabiula Nascimento curte momento de chamego com os filhos

Sem maquiagem, a atriz Fabiula Nascimento curtiu manhã de descanso com os gêmeos; confira

A atriz Fabiula Nascimento (44) mostrou nesta quinta-feira, 09, que aproveitou a manhã para descansar e se divertir com a família. Ao lado dos gêmeos, Roque e Raul, fruto de seu relacionamento com o ator Emílio Dantas (40), a artista publicou um clique especial que encantou os internautas.

Por meio dos stories de seu Instagram oficial, ela apareceu toda derretida em uma selfie ao lado dos herdeiros, que completaram um aninho recentemente. Com cara de sono e em cima do tapete recreativo das crianças, Fabiula apenas escreveu: "Morning".

Ainda nas últimas semanas, Fabiula Nascimentoe o maridão, Emílio Dantascelebraram o primeiro ano de vida dos filhos gêmeos com uma linda festa temática, que contou com a presença de amigos, familiares e famosos.

"Festa, festa, festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações!", escreveu a mamãe coruja ao compartilhar uma foto do momento especial em sua rede social.

VEJA O STORY DE FABIULA NASCIMENTO:

Foto: Reprodução/Instagram

Que amor!

