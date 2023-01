Com festa temática, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas celebram 1 ano dos filhos gêmeos

A atriz Fabiula Nascimento mostrou os detalhes da festa de aniversário dos filhos gêmeos, Roque e Raul

Fabiula Nascimento(44) e Emílio Dantas(40) comemoraram o primeiro ano de vida dos filhos gêmeos, Raul e Roque, com uma linda festa temática, que contou com a presença dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou alguns detalhes da comemoração, que teve como tema o filme O Mágico de Oz. Para a comemoração, a mamãe surgiu fantasiada da personagem Dorothy, enquanto um dos meninos virou o leãozinho e o outro o espantalho.

"Festa, festa, festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações!", disse ela no começo da postagem.

E completou fazendo um agradecimento. "Obrigada a todos que estiveram conosco, brindando a vida dos nossos pedaços: Raul e Roque. Filhos, vocês são muito amados! Que emoção", finalizou ela ao mostrar os detalhes da festinha.

Confira as fotos da festa de aniversário dos filhos gêmeos de Fabiula e Emílio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiula Nascimento (@fabiulaa)

Homenagem no aniversário dos gêmeos

Raul e Roque completaram seu primeiro ano de vida na última segunda-feira, 9, e na ocasião, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas homenagearam os herdeiros.

"Um ano de Mãe e Pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido,de desafios,de peito cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de ninho. A vida é generosa demais", se derreteu a mamãe coruja.

Emílio também celebrou a vida dos herdeiros e amizade dos pequenos. "O mais legal é ver uma amizade nascer do zero. Aliás, do um. Vocês já foram um e a gente viu! Vocês são demais juntos e fazem um bem pra nós que não acaba. Valeu Cegonha, acertou em cheio! Amo vocês e o que fizeram de mim. Mil beijos nessas fuças gostosas! Papai 0.1", disse o ator.

