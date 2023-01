Gêmeos de Emilio Dantas e Fabiula Nascimento surgem em clique emocionante: ''Amizade''

Ator Emilio Dantas comemora primeiro aniversário dos filhos gêmeos, Raul e Roque, frutos do casamento com Fabiula Nascimento

O papai babão Emilio Dantas (40) encheu seu feed de amor na segunda-feira, 09, ao celebrar o primeiro aniversário dos herdeiros com Fabiula Nascimento (44)!

Em seu perfil no Instagram, o ator, que viverá o empresário de sucesso Theo na nova novela das sete, Vai na Fé, compartilhou uma sequência de registros fofíssimos dos pequenos Raul e Roque.

Nas imagens, os bebês aparecem se divertindo juntos e em diferentes momentos com os pais. Em uma das fotos da série, um dos gêmeos aparece com a primogênita de Giovanna Ewbank (36) Bruno Gagliasso (40), Titi (8), que são seus vizinhos.

"O mais legal é ver uma amizade nascer do zero. Aliás, do um. Vocês já foram um e a gente viu! Vocês são demais juntos e fazem um bem pra nós que não acaba. Valeu Cegonha, acertou em cheio! Amo vocês e o que fizeram de mim. Mil beijos nessas fuças gostosas! Papai 0.1", disse ele.

"Ps: Papai deu mole e postou a foto do bolo espelhada… deve dar sorte em alguma tradição", escreveu Emilio ao legendar a publicação.

Nos comentários, amigos famosos deixaram mensagens carinhosas para a família. "Aaahhhh... Parabéns pros nossos afilhados lindos e amados!!!!! Que essa caminhada seja exatamente como ta sendo; de muitas descobertas, sorrisos, cumplicidade e parceria entre esses dois! Amamos vocês", declarou a madrinha, Fernanda Gentil. "Cara, que demais. Amo vocês, muitão!", disse Rafael Vitti. "Lindezas! Viva Roque e Raul. Viva vocês", celebrou Marcos Veras. "Que coisa gostosa", babou Mel Maia. "Como é linda essa amizade deles. Emocionante. Viva!!!", destacou Cris Guerra.

Confira os registros dos gêmeos de Emilio Dantas e Fabiula Nascimento:

Com festa intimista, Emilio Dantas e Fabiula Nascimento celebram um aninho dos filhos

Na segunda-feira, 09, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas fizeram uma festinha em casa para celebrar o primeiro ano de vida dos gêmeos Raul e Roque!

Para comemorar a data especial, Fabiula mostrou em seu perfil oficial no Instagram a comemoração intimista que eles prepararam para os pequenos, com direito a um bolo decorado com bolinhas coloridas, e se declarou para eles. "Um ano de Mãe e Pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido,de desafios,de peito cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de ninho. A vida é generosa demais", se derreteu ela, que ainda mostrou os meninos brincando no sofá com o papai e acenando para uma funcionária da casa.

