Com festa intimista, Fabiula Nascimento e Emílio Dantas celebram aniversário de 1 ano dos filhos gêmeos

Nas redes sociais, Fabiula Nascimento mostrou a comemoração do primeiro aniversário dos filhos, Roque e Raul

Dia de festa na casa da família Nascimento Dantas! Nesta segunda-feira, 9, os gêmeos Raul e Roque, filhos dos atores Fabiula Nascimento(44) e Emílio Dantas(40), completaram seu primeiro ano de vida.

Para comemorar a data especial, Fabiula mostrou em seu perfil oficial no Instagram a festinha intimista que eles prepararam para os pequenos, com direito a um bolo decorado com bolinhas coloridas, e se declarou para eles.

"Um ano de Mãe e Pai. Um ano inesquecível e cheio de novidades. Um ano do maior sentimento já sentido,de desafios,de peito cheio de amor e de leite. Primeiro ano de Raul e Roque nessa casa que chamamos de ninho. A vida é generosa demais", se derreteu ela, que ainda mostrou os meninos brincando no sofá com o papai e acenando para uma funcionária da casa.

Os amigos famosos do casal deixaram mensagens de felicitações para os aniversariantes. "Viva Raul e Roque!! Parabéns Fabiula!", escreveu a atriz Gabriela Medvedovski. "Viva!!! Muita saúde, muito amor e alegrias pra vocês!", disse Evelyn Castro. "O maior amor físico fora do corpo… Parabéns família!!", comentou o ator David Junior. "Meus amores!!! Meus bebês!!! Minha mamãe e papai!!!! Como eu amo vocês!!!! Como eu amo meus afiiiiiiiisssss. Parabéns pra essa duplinha que são puro amor e animação!!!!! Amamos vocês, Roque e Raul", falou Giovanna Ewbank.

Confira a comemoração do aniversário dos filhos de Fabiula Nascimento e Emílio Dantas:

