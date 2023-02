Fabiula Nascimento encanta ao surgir em clique fofíssimo com os filhos gêmeos

Gêmeos de Fabiula Nascimento e Emilio Dantas, Raul e Roque, de um ano, encantam ao posarem com a mãe em clique inédito

Quem é quem? A atriz Fabiula Nascimento (44) encheu suas redes sociais de amor ao iniciar esta segunda-feira, 13, com um momento fofo com os filhos gêmeos!

Nos stories de seu Instagram, a mamãe coruja surgiu desejando bom dia aos seguidores com os herdeiros, Raul e Roque, que completaram um aninho recentemente e são frutos do casamento dela com o também ator Emilio Dantas (40), que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo.

Sem maquiagem, a famosa posou sorridente com os dois bebês no colo e semelhança deles com a mãe chamou atenção.

Recentemente, Fabiula celebrou 27 anos de carreira ao postar clique antigo no teatro: "Hoje eu completo 27 ANOS de carreira. Essa ratinha não fazia ideia do caminho que percorreria… Que delícia é remar a favor da maré. As coisas fluem tão lindamente, tudo que é teu vem na sua direção e acontecem. Obrigada vida por tantos momentos inesquecíveis", agradeceu ela em post.

Confira a foto de Fabiula Nascimento com os gêmeos:

Fabiula Nascimento e Emilio Dantas celebram um ano dos gêmeos

Fabiula Nascimento e Emílio Dantas comemoraram o primeiro ano de vida dos filhos gêmeos, Raul e Roque, com uma linda festa temática, que contou com a presença dos amigos e familiares.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou alguns detalhes da comemoração, que teve como tema o filme O Mágico de Oz. Para a comemoração, a mamãe surgiu fantasiada da personagem Dorothy, enquanto um dos meninos virou o leãozinho e o outro o espantalho.

"Festa, festa, festa!!! Estávamos sedentos por uma. E rolou! Rolou da melhor maneira possível. Começamos o ano comemorando a vida, os encontros e os amores, que são muitos! Dia mágico pra ficar pra sempre registrado nas nossas mentes e corações!", disse ela no começo da postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!