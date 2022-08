De top, Cintia Dicker faz selfie e exibe barriga de bebê com Pedro Scooby

Grávida de 5 meses, modelo Cintia Dicker mostra como a barriga à espera da primeira filha com o surfista Pedro Scooby cresceu

A modelo Cintia Dicker (35) está radiante com a primeira gestação e surpreendeu ao mostrar a evolução de sua barriga nas redes sociais!

A mamãe de primeira viagem, grávida de 5 meses de seu primeiro bebê com Pedro Scooby (34), compartilhou um clique em que aparece só de top em momento relax.

Deitada de lado, usando um filtro nos Stories do Instagram, ela deixou à mostra a parte de cima do barrigão, que apareceu grande no registro de quinta-feira, 25.

"Por que ler dá tanto sono, né?", escreveu Cintia Dicker ao legendar a postagem.

Depois de Pedro Scooby ter revelado, sem querer, que estão esperando uma menininha, Cintia anunciou para os seguidores qual o nome do bebê. A modelo compartilhou o nome escolhido e o significado: "Aurora: Significa 'o nascer do sol', 'o raiar do dia', 'amanhecer', 'a que nasce do oriente' ou 'aquela que brilha como o ouro'. 'Aurora' está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa 'ouro'. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua", escreveu.

Cintia Dicker brinca após Pedro Scooby revelar sexo de bebê

Cintia Dicker contou que precisou mudar os planos de uma preparação muito famosa entre as gestantes, o chá revelação, após Pedro Scooby revelar sexo do bebê. A influenciadora digital disse que não faria chá revelação com o atleta para anunciar o sexo do primeiro filho com o surfista. No Instagram Stories, ela explicou que o casal não gosta da ideia tradicional: "E o Pedro que acabou com os meus planos de chá revelação? Tudo por água abaixo. Mentira, gente, mentira (risos). A gente não ia fazer", disse ela rindo. "Não é uma coisa que a gente curte. A gente queria mesmo que viesse com saúde, independentemente de ser menino ou menina. Respeito quem faz, está tudo bem, mas não queremos fazer", explicou.

