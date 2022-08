Após revelar o sexo, Cintia Dicker anuncia o nome do bebê com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker resolveu matar a curiosidade os fãs e revelou qual será o nome do bebê que está esperando com Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 18/08/2022, às 18h28

Cintia Dicker (35) anunciou para os seguidores qual o nome do bebê que está esperando com Pedro Scooby (34)! Após revelarem que é uma menina, a modelo compartilhou o nome escolhido e o significado nos stories do Instagram.

"Aurora: Significa 'o nascer do sol', 'o raiar do dia', 'amanhecer', 'a que nasce do oriente' ou 'aquela que brilha como o ouro'. 'Aurora' está intimamente relacionada com a palavra em latim aurum, que significa 'ouro'. Aurora era a deusa romana da manhã, que na mitologia grega era a equivalente à deusa Eos. De acordo com a mitologia romana, a deusa Aurora era responsável por sobrevoar os céus anunciando o começo de um novo dia. A deusa Aurora era irmã do Sol, divindade solar e de Luna, divindade da Lua", escreveu ela.

Vale lembrar que Pedro Scooby já é pai de três crianças: Dom, de 10 anos, Bem e Liz, de 7, frutos do seu antigo relacionamento com Luana Piovani (45).

Mais cedo, Pedro Scooby pegou os seguidores de surpresa ao revelar que o casal está esperando uma menina. Com uma foto da esposa durante um desfile, o atleta legendou. "Minha filha já tá desfilando".

