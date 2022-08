Cintia Dicker brinca ao dizer que planos mudaram após fala de Pedro Scooby

Ops!

Grávida, Cintia Dicker brinca que os planos mudaram após Pedro Scooby revelar sexo do bebê: ''Tudo por água abaixo''

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 12h51

A modelo Cintia Dicker (35) usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 19, para contar que precisou mudar os planos de uma preparação muito famosa entre as gestantes: o chá revelação.

Cintia Dicker brinca que os planos mudaram após após Pedro Scooby revelar sexo do bebê:

A influenciadora digital disse que não faria chá revelação com o atleta para anunciar o sexo do primeiro filho com o surfista. No Instagram Stories, ela explicou que o casal não gosta da ideia tradicional: "E o Pedro que acabou com os meus planos de chá revelação? Tudo por água abaixo. Mentira, gente, mentira (risos). A gente não ia fazer", disse ela rindo.

"Não é uma coisa que a gente curte. A gente queria mesmo que viesse com saúde, independentemente de ser menino ou menina. Respeito quem faz, está tudo bem, mas não queremos fazer", explicou ela.

Ainda nesta semana, Pedro Scooby (34), que está em Los Angeles com os filhos, publicou uma foto da modelo desfilando e acabou contando aos fãs que os dois esperam uma menina, que se chamará Aurora. "Eu achei fofo que ele postou todo orgulho da neném na passarela. Está tudo certo. Não teria chá revelação, não, gente", finalizou.

CINTIA DICKER MOSTRA REAÇÃO DOS FILHOS DE PEDRO SCOOBY COM BEBÊ:

A modelo Cintia Dicker está radiante com sua primeira gestação! A ruiva deu alguns detalhes sobre à espera do primeiro herdeiro com Pedro Scooby. Questionada por um internauta sobre qual foi a reação dos herdeiros do surfista, Dom (10), e os gêmeos Bem e Liz, de 6, do relacionamento com a atriz e apresentadora Luana Piovani (45), quando descobriram a gravidez, a influenciadora compartilhou um vídeo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!