Com um barrigão, Claudia Raia amarra melancia no marido para desafiá-lo: ''Por um dia''

Na reta final da gestação, Claudia Raia brincou ao colocar melancia em Jarbas para mostrar como ela se sente

A atriz Claudia Raia (56) decidiu mostrar para o marido, Jarbas Homem de Mello (53), como está se sentindo na reta final da gestação. De uma forma bem divertida, ela deixou o amado passar um pouquinho pelo que está vivendo nas últimas semanas.

Em um vídeo, a famosa apareceu colocando uma melancia no esposo e fazendo ele tentar se deitar para dormir, levantar e até colocar os sapatos. O momento divertiu os fãs da artista na rede social nesta terça-feira, 07.

"Fazendo o Momoles ser mãe por um dia kkkkkkk", disse Claudia Raia ao amarrar a fruta gigante ao abdômen do marido com um plástico.

Nos comentários da publicação, os internautas caíram na risada ao verem a brincadeira. "Hahahhaha amei!", falou a apresentadora Eliana. "Muito bom", aprovaram os seguidores.

Nos últimos dias, Claudia Raia encantou ao exibir um ensaio sem roupa. Exibindo seu barrigão com Luca, a famosa impressionou com os cliques belíssimos da gestação de seu terceiro filho.

Veja o vídeo:

Treino na academia

Recentemente, Claudia Raia usou as redes sociais para compartilhar um vídeo pegando pesado na academia enquanto exibe o barrigão na espera do pequeno Luca, fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello.

No vídeo compartilhado em seu stories, a atriz usa uma legging preta que cobre toda a barriga, além de um top branco, combinado com tênis pretos. Ela também usa máscara para se proteger da contaminação de vírus e aparece super focada em um exercício para fortalecer os braços: "34 semanas de gravidez, continuamos na luta", escreveu a mamãe orgulhosa, que marcou os profissionais que a acompanham nos exercícios.