Claudia Raia surge firme na academia em reta final da gestação: “Na luta"

Mesmo com o barrigão, Claudia Raia se mantém ativa no último trimestre de sua gestação

Mamãe saudável! Claudia Raia (56) frequentemente atualiza seus fãs sobre sua gestação pelas redes sociais. Na manhã desta segunda-feira, 30, a atriz aproveitou para compartilhar um vídeo pegando pesado na academia enquanto exibe o barrigão na espera do pequeno Luca, seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o ator Jarbas Homem de Mello (53).

No vídeo compartilhado em seu stories, Claudia usa uma legging preta que cobre toda a barriga, além de um top branco, combinado com tênis pretos. A atriz também usa máscara para se proteger da contaminação de vírus e aparece super focada em um exercício para fortalecer os braços: “34 semanas de gravidez, continuamos na luta”, escreveu a mamãe orgulhosa, que marcou os profissionais que a acompanham nos exercícios.

Grávida de sete meses, Claudia Raia pega firme nos treinos - Foto: Reprodução/Instagram

No início do mês, Claudia, que se manteve ativa durante toda a gravidez contou que precisaria diminuir o ritmo nas atividades físicas, justamente por estar chegando na reta final: “Tem que diminuir a quantidade? Tem! Tem que diminuir a intensidade nesse finalzinho? Tem! Porque olha aqui o Luquinha… mas vamos devagar e é sobre", disse a mãe de Luca, que surpreendeu as estimativas com uma gravidez após os 50 anos.

Regina Duarte parte para o ataque contra Claudia Raia e gera polêmica

Que situação! Em meio a reta final de sua gravidez, Claudia Raia precisou lidar com as duras críticas de Regina Duarte, ao receber a autorização da captação de R$5 milhões após o desbloqueio dos pedidos feitos com base na Lei Rouanet, fundo de investimentos que incentiva a cultura nacional.

Regina, que foi secretária de Cultura durante o governo Bolsonaro, atacou Cláudia: “Uai, mas não era picanha e cervejinha pro povo? Lulistas, golpistas, comunistas, fraudadores satanistas”, criticou, mas logo em seguida apagou o texto contra a atriz, que é uma das mais premiadas no teatro musical brasileiro.