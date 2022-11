Claudia Raia é criticada pelo filho ao gravar perrengues da gravidez: ''Pirando''

Atriz Claudia Raia divertiu ao mostrar flagra de Enzo Celulari dela gravando perrengues da gravidez no banheiro

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 18h55

A atriz Claudia Raia (55) divertiu os internautas neste sábado, 12, ao compartilhar um vídeo mostrando alguns perrengues que está enfrentando na gravidez e surpreendeu ao deixar o registro ainda mais engraçado ao revelar a reação do filho mais velho, Enzo Celulari (25), nos bastidores da gravação.

Mostrando que está com dificuldade para achar uma posição para dormir ao surgir se revirando em um sofá, a famosa arrancou risadas logo em seguida ao surgir comendo um doce de coco sentada na privada para dizer que não para de ter fome e vontade de ir ao banheiro.

Ao fazer a cena no vaso sanitário, Claudia Raia foi questionada pelo primogênito o que ela estava fazendo comendo em um lugar onde as pessoas fazem suas necessidades.

"Gente, vocês estão pirando", falou o jovem ao ver a mãe gravando o vídeo no local. A atriz então caiu na risada e compartilhou o registro. "As grávidas me entenderão @enzocelulari kkkkkkk", brincou a mamãe de terceira viagem.

Nos comentários da publicação, os seguidores deram risada com o momento. "Os filhos têm mais juízo que a mãe", brincaram. "Adorei Claudia", aprovaram outros.

Veja o vídeo de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

De vestido aberto, Claudia Raia exibe barrigão bem redondo ao lado do marido

Grávida aos 55 anos, a atriz Claudia Raia não para de surpreender com os seus looks exibindo o barrigão com Luca cada dia maior! Na última quinta-feira, 10, ela publicou um novo registro ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e chamou a atenção com seu abdômen bem redondo.

Na selfie tirada pelo amado, a artista apareceu radiante sorrindo e toda estilosa usando um vestido azul todo aberto na barriga. Ostentando Luca em mais um registro deslumbrante, a famosa compartilhou o momento com seus seguidores.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!