De vestido aberto, Claudia Raia exibe barrigão bem redondo ao lado do marido: ''Meus meninos''

Atriz Claudia Raia deixou barrigão à mostra em novo clique com Jarbas Homem de Mello e impressionou com o volume

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 07h44

Grávida aos 55 anos, a atriz Claudia Raia não para de surpreender com os seus looks exibindo o barrigão com Luca cada dia maior! Nesta quinta-feira, 10, ela publicou um novo registro ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello, e chamou a atenção com seu abdômen bem redondo.

Na selfie tirada pelo amado, a artista apareceu radiante sorrindo e toda estilosa usando um vestido azul todo aberto na barriga. Ostentando Luca em mais um registro deslumbrante, a famosa compartilhou o momento com seus seguidores.

"Meus meninos", escreveu Claudia Raia na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas logo encheram a grávida da vez de elogios. "Que lindos", disseram os fãs para a família. "Maravilhosa", admiraram outros a mamãe d terceira viagem.

Ainda nas últimas semanas, a própria atriz se mostrou chocada com o tamanho de sua barriga no quinto mês. Segundo ela, nas outras gestações o abdômen não ficou como agora. "Amor, agora, to entrando na décima nona semana, penúltima semana antes de entrar no quinto mês, olha aqui, olha a diferença, musculatura né amor, já foi já voltou, terceira vez que ela vai", brincou ela na ocasião.

Claudia Raia ostenta barrigão em nova foto com Jarbas Homem de Mello; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia rebate críticas sobre estar grávida aos 55 anos

A atriz Claudia Raia rebateu críticas sobre estar grávida após os 50 anos de uma forma divertida e bem descontraída. Recentemente, ela compartilhou um vídeo dublando uma frase de Jojo Todynho (25) e respondeu de maneira direta algumas pessoas que não aprovaram situação.

Fazendo caras e boca, a mãe de Luca, que não para de crescer na barriga dela, falou que pensa dos comentários negativos sobre sua gestação.

"Ah pelo amor de deus vai cuidar da tua vida, palhaçada", disparou Claudia Raia para quem questiona: "Grávida? Aos 50 anos?".

