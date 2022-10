Claudia Raia se choca com o tamanho de sua barriga: ''Meu deus do céu''

Grávida pela terceira vez, Claudia Raia falou sobre a barriga estar crescendo mais do que em suas outras gestações

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 13h30

A atriz Claudia Raia (55) se mostrou chocada com o tamanho de sua barriga aos quatro meses de gravidez. Nesta quinta-feira, 13, a famosa compartilhou um vídeo para falar sobre a situação com os seguidores e comentou como dessa vez o abdômen está diferente.

Sentada e usando uma roupa preta colada ao corpo, a esposa de Jarbas Homem de Mello (53) falou que em suas gestações anteriores a barriga demorou um pouco para aparecer e não havia sido tão rápido como a de Luca.

"Bom dia, Luca, olha o Luca como cresce, meu deus do céu!", exclamou ela ao exibir a barriga bem redonda e maior do que antes.

"Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, eu quando fiquei grávida do Enzo eu só fui ter barriga com seis mesmo uma barriguinha, aí a segunda gravidez mudou completamente, ai a Sophia quando tinha três meses de gravidez já tinha uma barriga", contou como foi quando estava esperando Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (19).

Logo em seguida, Claudia Raia se mostrou chocada com a atual gestação. "Amor, agora, to entrando na décima nona semana, penúltima semana antes de entrar no quinto mês, olha aqui, olha a diferença, musculatura né amor, já foi já voltou, terceira vez que ela vai", falou que os músculos do corpo "afrouxaram".

Ainda nos últimos dias, a atriz chocou ao exibir o tamanho de sua barriga durante um treino na academia. Mesmo grávida, ela continua seus exercícios na musculação.

Claudia Raia revela o sexo e o nome do bebê

Nos últimos dias, Claudia Raia contou durante o programa de Ana Maria Braga (73) o sexo de seu bebê e qual o nome dele. A revelação agitou os fãs, afinal, a famosa ainda não havia falado se era menino ou menina.

No café da manhã do Mais Você, a atriz revelou que está esperando seu segundo menino e contou com a ajuda de uma numeróloga para escolher a grafia de Luca. Pelas dicas da profissional, ela decidiu usar o nome com um "c" apenas.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!