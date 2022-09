Na academia, Claudia Raia mostra tamanho de sua barriga e impressiona: ''Não tá fácil''

Grávida, atriz Claudia Raia se gravou treinando na academia e impressionou ao mostrar barriguinha saltando

Redação Publicado em 30/09/2022, às 12h09

Grávida aos 55 anos, Claudia Raia vem provando que está com tudo e que continua com todas as suas atividades. Nesta sexta-feira, 30, a famosa se gravou mais uma vez na academia e impressionou ao exibir o tamanho de sua barriga.

Usando um look todo rosa de ginástica, a artista deixou em evidência o abdômen saltado da gravidez e mostrou como já está com um bom volume na região.

"Olha gente, não ta fácil não, agora que dia que foi fácil, amor? tamo aqui eu e o bebê", exibiu Claudia Raia o momento treinando pernas.

Ainda recentemente, a atriz chocou ao exibir suas curvas torneadas em outro treino já grávida. Aos quatro meses de gestação e a espera de seu terceiro filho, ela falou para Revista CARAS sobre romper as barreiras da idade e do machismo nesse momento atual da vida.

“Nunca é tarde para nada. Estamos sempre na hora certa. Cada passo da minha vida me mostrou isso. Estou em um momento de tanta plenitude...”, falou.

Grávida, Claudia Raia surge deslumbrante em vestido com fenda

Nos últimos dias, Claudia Raia deu um show de beleza ao aparecer usando um vestido com fenda em um evento. No mesmo dia, a atriz deu entrevista ao Fantástico para falar sobre sua gravidez e até comentou possíveis nomes de seu bebê.

Com uma rotina intensa, a mamãe de terceira viagem comentou como está sendo estar grávida com vários projetos em execução simultaneamente. Em sua rede social, ela gravou stories para falar sobre o assunto e deixou claro que para ela a gravidez não é encarada como uma doença.