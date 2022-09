Grávida, Claudia Raia ostenta pernão em vestido com fenda e arrasa: ''A mãe tá on''

Atriz Claudia Raia esbanjou beleza ao surgir toda produzida para evento e brincou sobre estar mais ativa do que nunca

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 07h09

A atriz Claudia Raia (55) está dando o que falar esta semana no mundo dos famosos. Após anunciar a gravidez de seu terceiro filho, a famosa vem mostrando que até agora não desacelerou sua rotina, pelo contrário, ela está cheia de eventos.

Após dar uma entrevista para o Fantástico falando sobre a gravidez e até comentando possíveis nomes de seu bebê, a artista marcou presença em um evento de gala e impressionou ao exibir a produção feita para o momento.

Em sua rede social, Claudia Raia compartilhou os cliques nesta quarta-feira, 21, e chocou ao ostentar seus pernões torneados em um vestido azul nada discreto com uma fenda até o limite. O look arrasador foi escolhido para o Prêmio Bibi Ferreira, em que teve oito indicações pelo Conserto Para Dois.

"A mãe tá on", disparou a atriz ao fazer carão com batom vermelho. Nos comentários dos registros, os internautas elogiaram a musa. "Uma pintura ou uma pessoa?", brincaram com a beleza dela. "Está cada vez mais linda", disseram outros.

Ainda nos últimos dias, logo após anunciar a gestação, Claudia Raia falou sobre o cansaço de sua rotina intensa com um bebê agora na barriga. Muito ativa, ela comentou sobre não parar os trabalhos por não considerar a gravidez uma doença.

Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos

Nesta segunda-feira, 19, a atriz Claudia Raia e o marido, o ator Jarbas Homem de Mello, anunciaram que vão ter o primeiro filho juntos. Nas redes sociais, eles pegaram os fãs de surpresa com a revelação da gravidez.

Os dois compartilharam um vídeo fofíssimo sapateando e também trocando carinhos enquanto exibiam o teste de gravidez

No mesmo dia, ela agradeceu às mensagens de apoio após revelar que está grávida de seu terceiro filho. Depois de fazer o anúncio, a atriz recebeu um comentário do filho mais velho, Enzo Celulari (25), fruto de seu primeiro casamento com o ator Edson Celulari (64). Inclusive, o ex-marido parabenizou a mãe de seus filhos pela gestação.

