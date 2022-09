Após anunciar gravidez, Claudia Raia agradece apoio: ''Obrigada pelas mensagens''

Aos 55 anos, atriz Claudia Raia anunciou gravidez e recebeu inúmeras mensagens na rede social

CARAS Digital Publicado em 20/09/2022, às 08h14

Nesta segunda-feira, 19, a atriz Claudia Raia (55) pegou a todos de surpresa ao anunciar que está grávida em suas redes sociais. Além de compartilhar um vídeo contando a novidade, ela ainda escreveu uma breve mensagem para agradecer o apoio que está recebendo.

Em seus stories no Instagram, a famosa repostou nesta terça-feira, 20, o tweet que fez no dia anterior para contar que está esperando seu primeiro bebê com o marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53).

"Gente, vou ser mamãe de novo! Estou tão feliz, obrigada pelas mensagens de amor, vendo tudo aqui", disse a artista aos fãs e pessoas próximas que está lendo tudo que está recebendo.

Após contar a todos que está grávida de seu terceiro herdeiro, Claudia Raia recebeu um comentário do filho mais velho, Enzo Celulari (25), fruto de seu primeiro casamento com o ator Edson Celulari (64).

Nos comentários do vídeo publicado pela mãe, em que ela apareceu sapateando com o marido para contar que está gerando um bebê, o garoto deixou seu recado e exibiu sua reação ao saber da notícia.

Paolla Oliveira comenta gravidez de Claudia Raia

Ao saber da gravidez de Claudia Raia, a atriz Paolla Oliveira (40) fez questão de fazer uma declaração para a amiga. Relembrando uma foto no casamento dos futuros papais, a namorada do cantor Diogo Nogueira (41) mandou um recado cheio de amor para eles.

Outro nome conhecido que reagiu ao saber da novidade foi a esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (45), que ficou animada ao saber de uma mulher grávida após os 50 anos. Em seus stories, ela contou se pretende ter mais um filho com o sertanejo.

