Claudia Raia fala sobre o possíveis nomes do bebê: ''A saga italiana continua''

Durante uma entrevista ao Fantástico, Claudia Raia abriu o jogo sobre quais serão os possíveis nomes de seu futuro filho

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 19h57

Parece que Claudia Raia já está planejando o nome de seu terceiro filho. Alguns dias depois de anunciar sua terceira gravidez, a primeira do seu atual marido, Jarbas Homem de Mello, a atriz deu uma entrevista ao Fantástico, que irá ao ar no próximo domingo, 25, e revelou que já está pensando no nome do futuro herdeiro.

Em um trechinho do bate-papo que o casal teve com Renata Ceribelli, já publicado no site oficial do programa, a mãe de Enzo e Sofia adiantou que o nome será inspirado na Itália, assim como os de seus primeiros filhos: "Não sabemos se é menino ou menina, então tem alguns nomes ai rolando. Mas eu posso adiantar que a saga italiana continua. Talvez Matteo, Pietra, Lucca... Está por ai...".

Ao ser questionado sobre o gênero do herdeiro, Jarbas afirmou que acredita que será um menino: "No fundo do meu coração eu acho que vem um menino.". Já Claudia disse não ter ideia: "Eu estou neutra".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Ceribelli (@renataceribelli)

Claudia Raia fala sobre cansaço na gravidez após dia de trabalho

Claudia Raia mostrou que continua bem ativa em suas atividades, mesmo após descobrir sua terceira gravidez. Recentemente, a famosa registrou em seus stories como estava cansada após um dia intenso de trabalho.

"Cheguei em casa ainda maquiada, porque trabalhei o dia inteiro... Desejando uma boa noite, porque agora tem que descansar mesmo. Gente, meu bebê deve tá assim: 'essa mulher não para, pelo amor de deus, bota minha perna pra cima deixa eu descansar", falou ela em um tom bem-humorado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!